5 năm cay đắng nuôi con một mình, chồng bất ngờ gọi điện muốn nối lại

Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng với mức lương ổn định. Chồng tôi là bạn cùng lớp đại học, quen nhau được khoảng 1 năm thì cả hai vội vàng tổ chức đám cưới vì lỡ có em bé ngoài ý muốn.

Về sống chung dưới một mái nhà, tôi cứ nghĩ cuộc sống của hai vợ chồng trẻ sẽ bình thường, êm đẹp cho đến khi có sự xuất hiện của người mẹ chồng tính toán hay để ý từng chút một.

Còn chồng tôi, anh coi bà là cả bầu trời, nói gì cũng nghe dù đúng hay sai. Cả cuộc đời, mẹ chồng một mình nuôi mấy anh em khôn lớn nên trong mắt anh, không ai có thể quan trọng bằng mẹ.

Tôi làm văn phòng, không đeo nhẫn cưới cũng bị mẹ chồng chửi mắng, nhờ cả họ hàng vào trang cá nhân tôi soi xét. Bà gay gắt bảo: “Chỗ chị làm toàn đàn ông. Chị không đeo nhẫn để người ta tưởng chị chưa chồng, rồi lén lút qua lại sau lưng con trai tôi phải không?”.

Đỉnh điểm, tôi về thăm nhà ngoại mà không xin phép. Bước chân vào cửa nhà, hai mẹ con anh ngồi sẵn ở phòng khách, lớn tiếng chỉ trích và bắt tôi xin lỗi. Khi thấy tôi không tỏ ra hối lỗi, bà liền gọi bố mẹ tôi để trách rằng không biết dạy con gái.

Anh ấy không bảo vệ một câu nào, chỉ đứng nhìn mẹ chồng ra sức nặng lời với tôi. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, anh bất ngờ vung tay tát tôi một cái. Tôi loạng choạng ngã, mẹ chồng thì tỏ vẻ mãn nguyện.

Sau cuộc cãi vã với mẹ chồng, tôi bất lực khi biết bộ mặt thật của gia đình anh (Ảnh minh hoạ: Knet).

Quá uất ức, tôi quyết định trở lại Hà Nội ở hẳn để làm việc. Bầu bí, khám thai, xoay sở từng đồng… tất cả đều một mình. Biết đứa bé là con gái, anh càng tỏ ra thờ ơ, không quan tâm, chu cấp, hỏi thăm hay động viên một câu nào cả.

Nói ra thì tủi thân nhưng chúng tôi chỉ làm lễ cưới chứ chưa hề đăng ký kết hôn. Ngoài cái thai trong bụng tôi lúc ấy, anh gần như không có bất kỳ ràng buộc hay trách nhiệm nào.

Đến ngày tôi sinh em bé, phía nhà anh không thăm nom, không hỏi han. Và suốt 5 năm qua, con tôi lớn lên chỉ có ông bà ngoại và mẹ ở bên. Một hộp sữa hay gói bánh từ người bố ruột, con cũng chưa từng nhận được.

Suốt 5 năm qua, tôi tự mình lo cho con từng chút một. Tôi đi làm tại một công ty liên doanh với mức lương ổn định 15-20 triệu/tháng, đủ để lo cho con, hỗ trợ ông bà vì đưa đón và chăm cháu lúc tôi đi làm.

Bé lớn lên bụ bẫm, đáng yêu và rất hiểu chuyện. Cuộc sống của hai mẹ con dần đi vào ổn định thì bất ngờ một ngày, chồng cũ tìm cách liên hệ lại, liên tục gửi tin nhắn đề nghị nói chuyện nghiêm túc.

Không muốn bị làm phiền nhiều, tôi đồng ý hẹn gặp ở quán cà phê gần nhà. Có mặt tại đó, anh thẳng thắn nói: “5 năm qua anh đã sai với con và em. Bây giờ, em hãy cho anh cơ hội để bù đắp phần nào cho đứa bé”.

Từng câu nói của anh chỉ khiến tôi bật cười trong vô thức. Từ ngày một mình bước ra khỏi phòng sinh với 12 mũi khâu, tôi đã tự nhủ: “Con bé không có bố và mình cũng không muốn liên quan gì đến gia đình ấy nữa. Chỉ cần có ông bà ngoại bên cạnh làm điểm tựa là đủ rồi”.

Về phía mẹ chồng, bà nhất quyết giữ thái độ im lặng. Khi tôi đề cập đến, anh chỉ giải thích rằng bà vẫn hỏi thăm nhưng vì cái tôi của anh quá lớn nên đến giờ anh mới chủ động nhắn lại.

Tôi từ chối mọi lời đề nghị của anh. Thấy vậy, anh tỏ thái độ lạ, nóng giận mắng tôi: “Đứa bé là con anh. Em có quyền gì mà cấm cản bố con anh gặp nhau. Nếu gây khó dễ thì cứ ra tòa để giải quyết”.

Thực sự, tôi chẳng biết phải xử lý việc này như thế nào? Không cho gặp con thì bị mang tiếng mà đồng ý thì anh ta sẽ chẳng thấy được lỗi sai của mình trong suốt 5 năm qua.

Ai rơi vào trường hợp giống tôi có thể cho tôi xin lời khuyên. Giờ tôi đã đủ bình yên tại sao lại phải bận tâm đến những điều cũ kỹ nữa chứ?