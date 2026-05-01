Nhiều nơi ở Bắc Bộ mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 2/5, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều và đêm 3/5, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng ngày và đêm 3/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 2/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế và khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày 4/5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ kết thúc.

Dự báo chiều tối 4-7/5, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Hà Nội ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 2/5 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên - Lào Cai đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng vùng núi phía Tây 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng Miền Đông 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.