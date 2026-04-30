Miền Bắc khả năng mưa to vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 1/5, khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông rải rác.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 3/5 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội chiều 1/5 có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm 3/5, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo khu vực Trung Bộ và Nam Bộ những ngày tới trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, giúp giải nhiệt đáng kể. Trạng thái thời tiết này ở Trung Bộ và Nam Bộ sẽ duy trì nhiều ngày sau đó.

Dự báo thời tiết ngày 1/5 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.