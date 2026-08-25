TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có dông

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo ngày 25/8, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ban ngày có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất dao động 31-34 độ C.

TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 7-8.

Thời tiết biển duy trì mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trước đó, chiều 24/8, một số khu vực ở Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 20mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, tàu thuyền trên vùng biển Nam Bộ có nguy cơ chịu tác động của sóng lớn, gió mạnh. Mưa dông có xu hướng gia tăng trong những ngày tới.