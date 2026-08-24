TPHCM và Nam Bộ có mưa dông rải rác, đề phòng biển động

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo ngày 24/8, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, gió Tây Nam phổ biến cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Vùng biển từ Cần Thơ đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có gió Tây Nam cấp 4-5, sóng cao 1-2m, biển động nhẹ.

TPHCM và Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều tối, đề phòng gió giật mạnh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Những ngày tới, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng gián đoạn, nóng ẩm. Mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông; hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần công trình đang thi công hoặc tại khu vực trống trải. Đồng thời, người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa ngập úng tại những khu vực có nguy cơ cao.

Trên biển, do gió mạnh và sóng cao, tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.