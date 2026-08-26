TPHCM và Nam Bộ duy trì mưa dông, biển động

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo ngày 26/8, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm, mưa xuất hiện rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì mưa dông, biển có sóng cao 1,5-4m (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Riêng vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-4m. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao 1,5-2,75m, biển động.

Những ngày tới, mưa dông tại TPHCM và Nam Bộ có xu hướng gia tăng do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp hội tụ gió trên cao. Mưa có khả năng xuất hiện diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị; đồng thời chủ động phòng tránh lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Trên biển, gió mạnh và sóng cao có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền, đặc biệt đối với các hoạt động đánh bắt, du lịch, vận tải và kéo tàu. Các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, chủ động phương án đảm bảo an toàn khi thời tiết xấu.