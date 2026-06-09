Thời tiết cả nước 3 ngày thi tốt nghiệp THPT

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ ngày 10 đến ngày 12/6 nhằm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ ngày 10-12/6 ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày 10-11/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày 12/6 khu vực này ít mưa, ngày trời nắng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày 10-12/6 ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày 10-11/6 có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày 10-12/6 ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày 10-12/6 ngày trời nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Trong đó, ngày 10/6, thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 thi hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, ngày 12/6 thi hai môn tự chọn.

Kỳ thi năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước bố trí gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.