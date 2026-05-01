Miền Bắc tiếp tục mưa lớn diện rộng, Hà Nội có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 8/5, khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ tại một số nơi.

Dự báo từ đêm 8 đến ngày 9/5, khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi các bản tin cảnh báo dông sét, lũ quét và sạt lở đất thời gian thực để chủ động phòng tránh.

Miền Bắc nhiều nơi tiếp tục mưa lớn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong ngày 9/5, Nam Bộ được dự báo nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 9/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 31-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.