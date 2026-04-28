Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo khoảng đêm 28/4, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28 đến sáng 29/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày và đêm 29/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Với khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ, cơ quan khí tượng cho biết ngày 28-29/4, khu vực này tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

Từ chiều tối 28 đến sáng 29/4, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa to đến rất to (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 28/4 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.