Bắc Bộ mưa rào rải rác, Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 26/4, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27/4, khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Huế những ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối 27/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Với khu vực Nam Bộ, cơ quan khí tượng nhận định hai ngày tới, khu vực này tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29-30/4.

Nhận định xu thế thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến ngày 3/5, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Bộ nắng nóng những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 26/4 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.