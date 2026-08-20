Xác minh clip người đàn ông xăm trổ hành hung lái xe máy ở Hà Nội

Sáng 20/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda màu đỏ không đội mũ bảo hiểm, phía sau chở theo một phụ nữ, nam tài xế này có hành vi hành hung một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29AE-255.xx.

Hình ảnh người đàn ông xăm trổ lao vào hành hung nam thanh niên đi xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29AE-255.xx chở theo một cô gái ngồi sau xe. Khi xe này đi tới nút giao thì xảy ra va chạm, cãi vã với một người đàn ông xăm trổ điều khiển xe máy đi cùng chiều.

Đáng nói, ngay khi xuống xe, người đàn ông xăm trổ đã lao vào đấm nam thanh niên đi xe máy, tuy nhiên cú đấm đầu tiên bị trượt. Sau khoảng 30 giây, người đàn ông xăm trổ lại tiếp tục lao vào đấm nam thanh niên nhiều lần vào khu vực đầu và trán. Sự việc xảy ra giữa sự chứng kiến của nhiều người tham gia giao thông.

Chứng kiến sự việc, người phụ nữ đi cùng người đàn ông xăm trổ đã lao vào can ngăn, sự việc sau đó mới dừng lại và người đàn ông xăm trổ lên xe máy rời đi.

Theo một số nhân chứng, đoạn đường xảy ra sự việc là khu vực nút giao trước Tháp đồng hồ Văn Phú, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng cho biết sẽ giao công an phường kiểm tra, khi nào có thông tin sẽ cung cấp lại sau.