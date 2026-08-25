Vụ xây cổng hoành tráng lấn hành lang quốc lộ: Gia đình tự nguyện tháo dỡ

Ngày 25/8, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai, cho biết hộ gia đình có công trình lấn chiếm hành lang an toàn quốc lộ 25 đã chấp hành việc tháo dỡ cổng, hàng rào và các hạng mục vi phạm.

Theo ông Tâm, thời gian qua, địa phương nhiều lần đến hộ gia đình bà H.T.P. (trú xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để tuyên truyền, vận động tự tháo dỡ cổng, hàng rào và khu vực trồng cỏ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 25, đoạn qua thôn Ia Sa, xã Ia Hrú. Tuy nhiên, gia đình vẫn không chấp hành.

Bà P. thuê xe múc phá dỡ khuôn viên trồng cỏ và cây xanh lấn quốc lộ 25 (Ảnh: Đảng ủy xã Ia Hrú).

Chiều 20/8, lãnh đạo UBND xã Ia Hrú cùng tổ công tác đến vận động và thông báo lần cuối cho gia đình nắm được về kế hoạch cưỡng chế các công trình vi phạm. Tại đây, bà P. đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thuê xe múc, nhân công để tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Đến nay, gia đình đã phá bỏ khu vực bồn trồng cây xanh, trồng cỏ và vườn dạo lấn quốc lộ 25.

“Địa phương đang theo dõi việc chấp hành tháo dỡ của hộ bà P. và tiếp tục xây dựng phương án cưỡng chế trong trường hợp gia đình không thực hiện đầy đủ việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm theo quyết định xử phạt”, ông Tâm cho hay.

Địa phương kiểm tra việc tháo dỡ các công trình vi phạm lấn hành lang quốc lộ (Ảnh: Đảng ủy xã Ia Hrú).

Như Dân trí đã thông tin, vào tháng 2, UBND xã Ia Hrú phát hiện bà P. tiếp tục xây dựng tường rào, 2 cổng hoành tráng, đổ đất làm bồn cây lấn chiếm hành lang giao thông trên quốc lộ 25 (đoạn qua xã Ia Hrú) với tổng diện tích vi phạm gần 1.700m2. Công trình vi phạm đã tồn tại từ năm 2024.

UBND xã Ia Hrú đã xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng, yêu cầu bà P. tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ. Sau 3 lần tuyên truyền, địa phương đã xây dựng phương án cưỡng chế công trình vi phạm.