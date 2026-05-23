Vụ 3 cháu bé tử nạn trên sông Trà Khúc: 5 năm mất 3 người con vì đuối nước

Chiều 23/5, không khí tang thương bao trùm thôn Minh Trung (xã Trường Giang, Quảng Ngãi), nơi có 3 cháu bé đuối nước trên sông Trà Khúc. Ba nạn nhân là anh em chú bác ruột, trong đó hai bé trai N.Q.Q. (13 tuổi) và N.T.H. (11 tuổi) đều là con của anh Nguyễn Ngọc (43 tuổi). Bé gái N.T.Q.N (11 tuổi) là con anh Nguyễn Sự (51 tuổi).

Vợ chồng anh Ngọc ngồi bên nhau với vẻ mặt thất thần. Trên tay chị Nguyễn Thị Lựu (34 tuổi), vợ anh Ngọc, là đứa bé mới 3 tháng tuổi. Cùng lúc mất hai con khiến anh chị như người mất hồn, do đó người dân trong thôn đã chung tay hỗ trợ lo tang lễ cho các cháu.

Vợ chồng anh Ngọc phải chịu nỗi đau quá lớn khi liên tiếp chịu cảnh mất con vì đuối nước (Ảnh: Quốc Triều).

Anh Ngọc cho biết, khoảng 15h ngày 22/5, cháu N.T.Q.N. (11 tuổi) chạy xe máy điện đến nhà chở hai con anh đi chơi. Đến tối muộn không thấy các cháu về, gia đình lo lắng báo công an.

Đến sáng 23/5, anh Ngọc nhận tin báo các con và cháu gái của mình bị đuối nước trên sông Trà Khúc.

Chị Nguyễn Thị Ngọc ôm đứa con út khóc nấc từng hồi. Vợ chồng chị có 6 người con. Hàng ngày chị ở nhà chăm sóc các con, lo nội trợ. Anh Ngọc là thợ sơn nước nhưng công việc khá bấp bênh nên cuộc sống của hai vợ chồng còn nhiều khó khăn.

Cách đây 5 năm, gia đình anh được một đơn vị hỗ trợ tiền để xây nhà. Trong lúc nhà đang dần hoàn thiện thì vợ chồng anh Ngọc phải chịu nỗi đau mất con. Đứa con trai mới 24 tháng tuổi của anh Ngọc rơi xuống hồ nước phía sau nhà tử vong.

“Q. là con trai đầu, còn H. là con trai thứ hai của vợ chồng tôi. Cách đây 5 năm tôi đã mất một đứa con, giờ lại thêm 2 đứa tiếp tục đuối nước. Sao mà cuộc đời khắc nghiệt với vợ chồng tôi quá”, anh Ngọc thẫn thờ nói.

Cách nhà anh Ngọc không xa, vợ chồng anh Nguyễn Sự cũng đau đớn khi cô con gái út gặp nạn. Từ lúc đưa thi thể cháu N. về nhà, anh Sự không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh con. Người đàn ông cố gắng nén nỗi đau để không phải bật khóc.

Không mạnh mẽ được như chồng, chị Lê Thị Thùy Trang ôm mặt khóc nức nở. Chị cho biết, thấy con đi chơi đến tối chưa về nên vợ chồng chị rất lo. Sau khi hỏi han khắp nơi vẫn không có thông tin về con nên chị đã trình báo công an.

“Cả đêm vợ chồng tôi không ngủ để chờ con về, ai ngờ đến sáng hôm sau công an gọi điện thoại báo vừa tìm thấy nạn nhân bị đuối nước trên sông. Tôi chạy ra thì thấy đó là con và cháu mình, không còn nỗi đau nào hơn thế”, chị Trang nói.

Theo ông Trần Đại Dương, Chủ tịch UBND xã Trường Giang, nhận tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tìm kiếm nhưng không may là các cháu đã tử vong vì đuối nước. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ các gia đình lo tang lễ cho các cháu.

Bãi cát sông Trà Khúc, nơi 3 cháu bé vui chơi rồi gặp tai nạn (Ảnh: Quốc Triều).

"Chúng tôi xin chia sẻ trước mất mát quá lớn của gia đình các cháu bé gặp nạn. Chính quyền địa phương đang kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ lo tang lễ cho các cháu", ông Dương thông tin.

Như Dân trí phản ánh, chiều 22/5, cháu N.T.Q.N. (SN 2015) điều khiển xe máy điện chở N.Q.Q. (SN 2013) và N.T.H. (SN 2015, cùng trú thôn Minh Trung, xã Trường Giang) đi chơi rồi xuống sông Trà Khúc tắm sau đó xảy ra tai nạn.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo chính quyền địa phương để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm các nạn nhân. Sáng 23/5, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu N. và Q. gần nơi xảy ra tai nạn. Thi thể cháu H. được phát hiện trên đoạn sông thuộc địa bàn xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 6km.