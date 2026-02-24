VNVC ký hợp đồng mua dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại hàng đầu thế giới

Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Bà Trần Thị Hồng Thủy - Giám đốc Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC và ông Florian Blobel - Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực châu Á - Thái Bình Dương ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo các Cục, Viện chuyên môn và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) (Ảnh: Thế Vinh).

Theo thỏa thuận, ở giai đoạn đầu, Syntegon sẽ cung cấp dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất được chuyển giao từ Đức cho Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC.

Syntegon có hơn 160 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị công nghệ cao cho ngành dược, sinh phẩm với các đối tác lâu năm là hãng dược phẩm hàng đầu thế giới như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD, BioNTech, Johnson & Johnson…

Dây chuyền ứng dụng công nghệ “No Touch Transfer” - chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, tích hợp robot tự động và hệ thống buồng cách ly hoàn toàn (isolator), cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm tối đa hóa tự động hóa trong khu vực vô trùng. Toàn bộ công đoạn, từ cấp bao bì, chiết rót, đóng nút đến đóng gói đều được thực hiện bởi robot và các quy trình chuyên biệt khép kín.

Do đó, nguy cơ nhiễm vi sinh được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo môi trường vô trùng, chất lượng an toàn, định lượng chính xác cho từng liều vaccine, đồng nhất chất lượng giữa các lô sản xuất và hỗ trợ truy xuất dữ liệu phục vụ quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế.

Dây chuyền có thể sản xuất 4 dạng thức vaccine phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm. Hệ thống vận hành với tốc độ chiết rót lên đến hàng trăm lọ mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1ml đến 20ml, xử lý sấy đông khô hàng trăm nghìn lọ mỗi mẻ. Đối với các sản phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút nhằm bảo đảm độ ổn định và chất lượng tối ưu của sản phẩm.

Việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp này chính thức đưa Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC gia nhập nhóm 20 nhà máy hiện đại nhất thế giới sở hữu công nghệ sản xuất vaccine tiên tiến hàng đầu của Syntegon trong giai đoạn sản xuất đầu tiên. Đây là nền tảng quan trọng để các sản phẩm vaccine sản xuất tại nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP…

Từ đó, cùng với việc đảm bảo đồng bộ các tiêu chuẩn chất lượng, vaccine “made in Việt Nam” hoàn toàn có thể tham gia thị trường toàn cầu, lĩnh vực công nghệ cao và khắt khe bậc nhất trong ngành sản xuất của ngành dược phẩm thế giới.

Toàn bộ dây chuyền thiết bị sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

Việc đầu tư dây chuyền công nghệ cao cấp từ Syntegon (Đức) chính thức đưa Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC vào nhóm 20 nhà máy hiện đại nhất thế giới sở hữu công nghệ sản xuất vaccine tương đương các trung tâm hàng đầu toàn cầu (Ảnh: VNVC và Syntegon).

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá hợp tác giữa Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC và Tập đoàn Syntegon (Đức) để triển khai các dây chuyền sản xuất vaccine là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập sâu rộng của ngành y tế Việt Nam, thể hiện sự chủ động hợp tác của VNVC với các đối tác hàng đầu thế giới, tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất vaccine hiện đại, qua đó từng bước nâng cao năng lực sản xuất vaccine chất lượng cao trong nước.

“Điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần tăng cường năng lực phòng bệnh quốc gia, phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tinh thần của Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá.

Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, trong lĩnh vực y sinh học, sản xuất vaccine không chỉ là hoạt động công nghiệp, mà gắn trực tiếp với an ninh y tế, năng lực tự chủ và khả năng ứng phó dịch bệnh của quốc gia.

Ông Bùi Hoàng Phương đánh giá cao VNVC mạnh dạn đầu tư vào công nghệ sản xuất vaccine hiện đại, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, góp phần tăng cường tự chủ và nâng cao năng lực y tế dự phòng quốc gia.

Ông kỳ vọng hợp tác giữa hai đơn vị góp phần hình thành năng lực công nghệ vaccine hiện đại trong nước, tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia Việt Nam tiếp cận, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị vaccine toàn cầu. Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC sẽ trở thành trung tâm sản xuất hiện đại của khu vực, góp phần nâng cao năng lực công nghệ sinh học quốc gia.

“Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để từng bước làm chủ công nghệ vaccine tiên tiến tại Việt Nam”, ông Bùi Hoàng Phương khẳng định.

Ông Florian Blobel - Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực châu Á - Thái Bình Dương đánh giá Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC là dự án có quy mô và mức độ đầu tư rất ấn tượng trong các dự án sản xuất vaccine hiện nay. Trong khi nhiều nhà máy thường triển khai theo từng giai đoạn, dự án của VNVC thể hiện tầm nhìn dài hạn khi lựa chọn đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị, dây chuyền và tiêu chuẩn công nghệ cao ngay từ giai đoạn khởi đầu.

“Hợp tác này không chỉ là một thỏa thuận thương mại mà còn là biểu tượng cho sự chuyển giao công nghệ hiện đại từ Đức sang Việt Nam, là cầu nối gắn kết hai thị trường, hai nền kinh tế, và hơn hết là hai tầm nhìn chung vì sức khỏe cộng đồng”, ông Florian Blobel nhấn mạnh.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại Việt Nam khởi công ngày 27/5/2025 với sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Hải Nam).

Trước đó, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC được khởi công tháng 5/2025 tại Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng và công suất 100 triệu liều mỗi năm.

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vaccine Việt Nam, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, mỗi năm, VNVC phục vụ hàng chục triệu liều vaccine cao cấp hàng đầu thế giới, tương đương với các quốc gia phát triển cho người dân.

Do đó, khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất, mục tiêu đầu tiên của VNVC là sản xuất chính những loại vaccine này ngay tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp giảm giá thành mà còn góp phần quan trọng trong chiến lược đảm bảo an toàn cung ứng vaccine phục vụ nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hiện mỗi năm, VNVC phục vụ hàng chục triệu lượt tiêm vaccine cao cấp hàng đầu thế giới, tương đương với các quốc gia phát triển cho người dân (Ảnh: Khánh Hòa).

VNVC đã đạt được các thỏa thuận chuyển giao công nghệ, nội địa hóa vaccine quan trọng với các hãng toàn cầu như Sanofi, Pfizer, GSK, MSD… Việc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới là yếu tố then chốt để bảo đảm vaccine sản xuất tại Nhà máy VNVC đạt chất lượng tương đương các nhà máy quốc tế.