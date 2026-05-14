Việt Nam lên tiếng về việc nhiều công dân bị bắt ở nước ngoài

Liên quan đến vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Indonesia do liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan để xác minh thông tin, nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Liên quan đến vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Campuchia, bà Hằng cho hay các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia đảm bảo an ninh, an toàn và điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại sớm hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết sớm đưa công dân về nước an toàn, thuận lợi, theo bà Hằng.

Từ ngày 1/4 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan chức năng trong nước để tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu.

"Công dân Việt Nam cần cảnh giác trước những thông tin, lời mời tuyển dụng trên mạng để ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao. Những lời mời gọi không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động… tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người", bà Hằng khuyến cáo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân cần tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và quyền lợi… trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc.