Việt Nam đưa radar, UAV dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ (SAHA) 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự các hoạt động của đoàn tại Triển lãm có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

Tại Triển lãm, đoàn Việt Nam đã tham quan các gian trưng bày của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới, tìm hiểu những thành tựu mới trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, công nghiệp hàng không vũ trụ, hệ thống vũ khí trang bị hiện đại và các giải pháp công nghệ lưỡng dụng, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại SAHA 2026 (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

Đặc biệt, tại triển lãm lần này, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel - Viettel High Tech, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tham gia trưng bày, giới thiệu 73 sản phẩm công nghệ cao thuộc 8 lĩnh vực chủ chốt, bao gồm: Radar, tác chiến điện tử, UAV, quang điện tử, thông tin quân sự, hệ thống chỉ huy - điều khiển, mô hình mô phỏng và mạng riêng 5G.

Trong khuôn khổ triển lãm, Viettel High Tech triển khai lịch trình làm việc với nhiều đối tác quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, từ cơ quan nghiên cứu như TÜBİTAK, các doanh nghiệp công nghệ như SDT Space & Defence Technologies, Transvaro, đến các tập đoàn chủ lực như STM và Roketsan.

Cách tiếp cận này cho thấy chiến lược kết nối đồng thời nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị - từ nghiên cứu, phát triển đến tích hợp và thương mại hóa.

Thông qua đó, Viettel High Tech không chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu sản phẩm, mà hướng tới các cơ hội hợp tác đồng phát triển, tích hợp công nghệ và tham gia vào các chương trình quy mô lớn của đối tác.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng các đại biểu tham quan gian hàng của Viettel tại SAHA 2026 (Ảnh: Bộ Quốc phòng).

SAHA 2026 là bước đi quan trọng để Viettel từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng toàn cầu, tạo nền tảng để các giải pháp “Make in Vietnam” mở rộng sang các thị trường quốc tế.

Được tổ chức 2 năm một lần từ năm 2018, SAHA là một trong những triển lãm quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ không gian.

Triển lãm năm nay quy tụ hơn 1.700 doanh nghiệp đến từ 120 quốc gia, gồm các tập đoàn quốc phòng lớn, các tổ chức chính phủ và quân sự (Bộ Quốc phòng, cơ quan an ninh các nước), trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Theo Ban Tổ chức, SAHA 2026 giới thiệu trên 300 sản phẩm, giải pháp công nghệ quốc phòng mới và trình diễn trực tiếp trong các lĩnh vực như: Xe bọc thép, các hệ thống pháo, rô bốt chiến đấu, công nghệ tự động hóa chiến trường; máy bay quân sự, trực thăng, các hệ thống ra đa và kiểm soát không lưu…; tàu chiến, tàu ngầm, các hệ thống sonar, thiết bị và công nghệ phòng thủ biển;...