Việt Nam - Campuchia tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, sáng 10/4, tại thủ đô Pnom Penh, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã hội kiến Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN).

Tại cuộc hội kiến, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng CPP đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa trong năm 2026; thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, đưa đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng cải thiện, vị thế của Campuchia trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Hun Sen gửi lời chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam vừa được Quốc hội khoá XVI tín nhiệm bầu tại Kỳ họp thứ nhất; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ổn định và bền vững không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam mà còn đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung của khu vực, trong đó có Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hun Sen khẳng định Campuchia - Việt Nam - Lào không thể thiếu nhau và giữa ba nước dù đã có nhiều cơ chế hợp tác nhưng vẫn cần nghiên cứu các cơ chế hợp tác mới, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Về phương hướng hợp tác Việt Nam và Campuchia thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị, xem đây là nhân tố cốt lõi và xuyên suốt, giữ vai trò định hướng chiến lược cho toàn bộ quan hệ song phương; duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường trao đổi quan điểm, chia sẻ tầm nhìn chiến lược, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị gia tăng gắn kết về kinh tế giữa hai nước, trong đó tập trung giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn, đẩy mạnh hợp tác, phát triển kinh tế khu vực giáp biên, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, đẩy mạnh gắn kết cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa các địa phương giáp biên, giao lưu giữa nhân dân hai nước; đồng thời gia tăng tính bổ trợ của hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng, phát huy lợi thế so sánh trong các lĩnh vực của mỗi nước.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ với Campuchia, ủng hộ mạnh mẽ một Campuchia phát triển và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng có thể, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển, xây dựng đất nước mang lại lợi ích cho nhân dân hai bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giữ vững nguyên tắc không để bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia; sớm hoàn tất công tác phân giới - cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp, kiên quyết đấu tranh, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, chia rẽ quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức long trọng các hoạt động đánh dấu cột mốc 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia trong năm 2027.

Trước đó cùng trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 10/4, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia, Thủ đô Pnom Penh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến bà Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary (Ảnh: Phương Hoa - TTXVN).

Cũng trong sáng 10/4, tại Cung 7/1 - Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum đã tiến hành hội đàm.

Trưa 10/4, tại địa điểm trên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các địa phương hai nước.