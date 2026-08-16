Tượng nữ liệt sĩ Lê Thị Riêng cao hơn 8m ở quê nhà Bạc Liêu

Công viên Lê Thị Riêng rộng hàng trăm mét vuông, tọa lạc tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Toàn cảnh công viên Lê Thị Riêng nhìn từ trên cao (Ảnh: V.Đ).

Hai bên công viên là tuyến đường Võ Thị Sáu và đường 23/8 (ngày truyền thống tỉnh Bạc Liêu cũ) cùng tiếp giáp với nhau tại "mũi tàu" hướng từ trung tâm phường Bạc Liêu về Cà Mau.

Nổi bật tại công viên là tượng nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân nhân - liệt sĩ Lê Thị Riêng (1925-1968).

Tượng liệt sĩ Lê Thị Riêng được xây dựng bằng chất liệu đá hoa nguyên khối, cao 8,2m (gồm bệ tượng 3m và thân tượng 5,2m). Ngoài ra, còn có một phần ốp chân bệ tượng cao khoảng 40cm.

Tượng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng tại công viên (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phía trước bệ tượng có in bảng thông tin tóm tắt tiểu sử về cuộc đời cách mạng của anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng.

"Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, nay là xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (sau khi hợp nhất hiện là xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau-PV) trong một gia đình nông dân nghèo.

Bà tham gia cách mạng năm 1945, là cán bộ phụ nữ cứu quốc tỉnh Bạc Liêu và từng giữ các chức vụ: Đoàn trưởng Ban Chấp hành phụ nữ cứu quốc tỉnh Rạch Giá, Phó Hội trưởng Hội Phụ nữ cứu quốc miền Đông Nam bộ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.

Năm 1961, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chiến tranh ác liệt, chồng hy sinh, hai con thơ phải xa mẹ, bà nén chặt nỗi đau riêng để tiếp tục chiến đấu. Từ năm 1965, bà nhận nhiệm vụ hoạt động ở nội thành và giữ chức vụ là Khu ủy viên Đặc khu Sài Gòn - Gia Định, Trưởng Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định.

Cụm tượng anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng tại công viên (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngày 9/5/1967, trên đường đi công tác, bà bị địch bắt tại Đa Kao (Sài Gòn). Trong suốt thời gian bị giam giữ, kẻ thù dùng mọi cực hình tra tấn hết sức dã man, nhưng vẫn không hề khuất phục được bà. Bất lực trước tinh thần yêu nước của người phụ nữ trung kiên và hoảng sợ trước những thắng lợi của cách mạnh trong đợt Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân, kẻ thù đã sát hại bà vào lúc 20h ngày 1/2/1968 (mùng 2 Tết Mậu Thân) trên đường Hồng Bàng. Trước lúc anh dũng hy sinh, bà đã hô vang: "Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Lao Động Việt Nam muôn năm!".

Bà Lê Thị Riêng, người con ưu tú của Bạc Liêu, một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước của phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến", trích thông tin trong bảng tiểu sử được đặt tại tượng đài ở công viên.

Công viên có nhiều cây xanh, thoáng mát (Ảnh: Huỳnh Hải).

Để ghi nhớ tấm gương hy sinh anh dũng, một lòng một dạ vì sự nghiệp cách mạng của bà Lê Thị Riêng, năm 2001, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng.

Công trình tượng anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng ở quê nhà của bà được khánh thành vào tháng 2/2008 nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Mậu Thân (1968-2008) và 40 năm ngày hy sinh của liệt sĩ Lê Thị Riêng (1/2/1968-1/2/2008).

Công viên Lê Thị Riêng hiện nằm trên địa bàn phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngoài công viên, trên địa bàn tỉnh Cà Mau còn có một trường trung học phổ thông, một tuyến đường cũng được đặt tên của anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng.