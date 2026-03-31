Từ xe xăng sang phương tiện công cộng, thói quen dần hình thành ở Hà Nội

Đều đặn 6h45 mỗi sáng, chị Nguyễn Thị Thu Hà (48 tuổi, phường Khương Đình) có mặt tại ga Thượng Đình để kịp chuyến tàu đi làm. Từ đầu năm 2023, chị dừng hẳn việc sử dụng xe máy, chuyển sang tàu điện, bắt đầu một thói quen di chuyển hoàn toàn khác so với trước đây.

Những ngày đầu, việc căn giờ ra ga, chờ tàu khiến chị còn chưa quen. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nhịp đi lại ấy dần trở nên đều đặn. “Đi tàu mỗi ngày dần thành nếp, không còn cảnh vừa đi vừa lo tắc đường hay muộn giờ làm nữa", chị Hà chia sẻ.

Sau khoảng 3 tháng, chị quyết định mua thêm một chiếc xe đạp gấp để di chuyển nốt hơn 3km từ nhà ga đến cơ quan. Ban đầu chỉ là giải pháp cho chặng cuối, song lại trở thành phần không thể thiếu trong hành trình mỗi sáng. "Giờ mỗi sáng đi khoảng 30 phút là tới nơi, trước đi xe máy có hôm tắc đường mất gần một tiếng", chị nói.

Giống như nhiều người lựa chọn kết hợp phương tiện công cộng, việc thay đổi của chị Hà không diễn ra ngay lập tức mà là quá trình thích nghi từng bước. Từ thử nghiệm, rồi quen dần, đến khi nhận ra sự chủ động về thời gian và cảm giác thoải mái hơn trên đường đi làm.

Không chỉ riêng chị, trong cơ quan chị còn có 4 đồng nghiệp ở khu vực Hà Đông cũng chọn cách di chuyển tương tự. Những câu chuyện buổi sáng vì thế cũng khác đi, không còn xoay quanh chuyện tắc đường, mà là giờ tàu, chỗ gửi xe, hay đoạn đường đạp xe nào thuận tiện hơn. Một lựa chọn nhỏ, nhưng đang âm thầm tạo ra một nhịp sống nhẹ nhàng, thảnh thơi và đều đặn hơn mỗi ngày.

Từ 5h30, tàu metro Cát Linh - Hà Đông đón trả khách khoảng 6 phút/chuyến, trở thành nhịp di chuyển đều đặn. Nhờ vậy, nhiều người dân Thủ đô nhận ra tàu điện trên cao là lựa chọn ổn định cho giờ cao điểm.

Khi dưới đường Nguyễn Trãi ken đặc phương tiện vào thời điểm 7h30, dòng xe nối dài, thì trên cao, đoàn tàu vẫn lướt đi nhịp nhàng, gần như không bị ảnh hưởng bởi cảnh ùn ứ bên dưới.

Tại lối vào ga, việc soát vé diễn ra rất nhanh. Hành khách chỉ cần chạm thẻ hoặc điện thoại vào máy, cổng tự động mở, dòng người phía sau tiếp tục di chuyển, gần như không có điểm dừng.

Ngay cả giờ cao điểm từ 6h30-8h, khi lượng khách tăng nhanh, nhịp qua cửa soát vé vẫn ổn định. Mỗi người chỉ mất vài giây để hoàn tất, giúp toàn bộ hành trình từ cửa ga đến lên tàu trở nên nhanh chóng.

Trong giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, không gian toa tàu nhanh chóng kín chỗ, nhiều hành khách đứng dọc lối đi, bám tay vịn để giữ thăng bằng suốt hành trình.

Người dân chủ yếu sử dụng tàu điện cho chặng chính, di chuyển từ ga gần nhà đến ga gần nơi làm việc. Với những người có quãng đường khoảng 2-5km từ nhà đến ga hoặc từ ga đến cơ quan, một số tiếp tục di chuyển bằng xe đạp gấp để chủ động và tiết kiệm thời gian.

Nhiều người khác, sau khi rời ga, họ tiếp tục di chuyển bằng xe ôm công nghệ, xe buýt hoặc đi bộ để đến điểm cuối hành trình. Tại khu vực dưới ga, có nhiều tuyến xe buýt khá thuận tiện, toả đi các khu vực lân cận.

Tuấn Khanh (21 tuổi) duy trì di chuyển bằng nhiều phương tiện công cộng hàng ngày. Buổi sáng, Khanh đi tàu điện từ khu vực Phú Diễn lên ga Đại học Quốc gia Hà Nội để học. Buổi chiều anh Khanh tiếp tục di chuyển đến ga Cầu Giấy để đi làm.

Từ chân ga, Khanh sử dụng xe đạp công cộng để đi thêm một đoạn lên phố Kim Mã.

"Tôi mong tuyến metro sớm được kéo dài đến ga Hà Nội để việc đi học, đi làm hay đi chơi đều thuận tiện hơn", Khanh cho biết.

Khoảng 6h30, các nhà chờ BRT tuyến Yên Nghĩa - bến xe Kim Mã đông dần lên, tấp nập cảnh khách xếp hàng chờ lên, xuống xe.

Trên xe, nhiều chuyến đã kín chỗ từ đầu tuyến, hành khách đứng sát nhau dọc lối đi. Quãng đường buổi sáng trở nên quen thuộc với những người đi làm bằng BRT.

Người sử dụng các phương tiện công cộng ở Thủ đô chủ yếu là nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên và cả lao động tự do.

Cẩm Hà (20 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) từ khi ra Hà Nội học đã lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển từ nhà đến trường ở khu vực Cầu Giấy. Ban đầu do chưa quen đường, nhưng sau một thời gian sử dụng, Hà nhận thấy việc đi xe buýt khá thuận tiện.

"Mỗi ngày mình đi khoảng 30 phút, lên xe có thể tranh thủ nghỉ ngơi hoặc làm bài", Hà chia sẻ.

Cùng khung giờ cao điểm, tàu điện trên cao đón trả khách đúng thời gian từng phút. Trong khi đó, làn đường bên dưới vẫn đang kẹt cứng, ùn tắc kéo dài.

Việc sử dụng metro, xe buýt và xe đạp công cộng đang được người dân Hà Nội duy trì thường xuyên, từng bước hình thành thói quen di chuyển mới.