Từ cổng trường tới gia đình: Chung tay vì an toàn giao thông học đường

Tọa đàm về an toàn giao thông học đường.

Tọa đàm có sự tham gia của Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an); ông Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng trường THCS Láng Thượng; ông Từ Trang Thanh - Trưởng ban hội Cha mẹ phụ huynh học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Cổng trường - “điểm nóng” giao thông theo khung giờ

Giao thông tại khu vực cổng trường có những đặc thù riêng. Mật độ người và phương tiện tăng đột biến trong một khoảng thời gian rất ngắn trước và sau giờ học, trong khi không gian hạ tầng thường hạn chế.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết, nhiều trường học ở Việt Nam xây dọc theo các trục giao thông chính, nhưng lại thiếu quỹ đất cho bãi đỗ xe hoặc khu vực dừng đón học sinh. Điều này khiến phụ huynh thường phải dừng xe ngay trên mặt đường, làm tăng nguy cơ ùn tắc và mất an toàn.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhận định: “Cổng trường học là nơi áp lực giao thông dồn vào khoảng 15-20 phút trước và sau giờ học. Khi đó, lượng phương tiện rất đông, trong khi nhiều trường nằm sát các trục đường chính và không có không gian đệm để tổ chức giao thông”.

Học sinh hiện nay đến trường chủ yếu bằng ba hình thức: xe đưa đón chuyên dụng, phụ huynh đưa đón và tự tham gia giao thông. Trong đó, xe đưa đón chuyên dụng được xem là phương án an toàn hơn nhờ có điểm dừng đón trả rõ ràng và được quản lý theo quy định.

Ngược lại, việc học sinh tự điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe máy hoặc xe điện khi chưa đủ điều kiện, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đây là một trong những vấn đề mà lực lượng Cảnh sát giao thông đang đặc biệt quan tâm xử lý.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh: “Điều chúng tôi lo ngại nhất hiện nay là tình trạng học sinh sử dụng xe gắn máy, xe máy điện hoặc thậm chí mô tô khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Đây là nguy cơ lớn đối với an toàn giao thông”.

Nhà trường chủ động tổ chức giao thông

Ở góc độ quản lý giáo dục, ông Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng trường THCS Láng Thượng cho biết, việc bảo đảm trật tự giao thông trước cổng trường không chỉ phụ thuộc vào tổ chức của nhà trường mà còn liên quan trực tiếp đến ý thức của phụ huynh và học sinh.

Ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: “Một trường có khoảng 1.000 học sinh có thể tương ứng với khoảng 2.000 phụ huynh tham gia đưa đón mỗi ngày. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có hàng trăm phương tiện tập trung tại cổng trường”.

Để giảm áp lực giao thông, nhiều trường đã triển khai các giải pháp như phân luồng lối ra vào, bố trí khu vực dừng xe cho phụ huynh, mở thêm cổng phụ hoặc điều chỉnh hướng di chuyển của học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tăng cường sự hiện diện của giáo viên và ban giám hiệu tại cổng trường trước và sau giờ học nhằm hỗ trợ phụ huynh, hướng dẫn học sinh và nhắc nhở việc chấp hành quy định giao thông.

Ngoài việc tổ chức giao thông, nội dung giáo dục an toàn giao thông cũng được lồng ghép vào các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt lớp và các chương trình ngoại khóa.

Theo vị Hiệu trưởng trường THCS Láng Thượng, việc nhắc nhở thường xuyên có thể tạo ra những thay đổi rõ rệt. Ví dụ, sau khi phát động phong trào đội mũ bảo hiểm và tăng cường kiểm tra, số học sinh chưa chấp hành đã giảm nhanh chỉ sau vài ngày.

Gia đình là nền tảng hình thành thói quen giao thông

Một trong những nội dung được các diễn giả nhấn mạnh tại tọa đàm là vai trò của gia đình trong việc hình thành thói quen tham gia giao thông cho trẻ.

Đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, ông Từ Trang Thanh, cho biết ngoài các hoạt động tuyên truyền tại trường, phụ huynh cũng thường xuyên nhắc nhở con em trong sinh hoạt hàng ngày.

“Có thể đi chậm hơn một chút, đến sớm hơn vài phút cũng được, nhưng điều quan trọng nhất là phải đi lại thật an toàn”, ông Thanh chia sẻ về cách nhắc con trước mỗi buổi đi học.

Theo ông, những lời nhắc tưởng chừng đơn giản nhưng nếu được lặp lại thường xuyên sẽ giúp hình thành ý thức tự giác cho học sinh.

Thực tế cho thấy tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, nhờ sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và lực lượng chức năng, nhiều năm qua hầu như không ghi nhận các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến học sinh.

Tuy vậy, đại diện phụ huynh cũng thừa nhận một số gia đình vẫn chưa thực sự chú trọng việc hướng dẫn con tham gia giao thông đúng cách, phần vì bận rộn, phần vì chưa nắm rõ quy định.

Hướng tới cơ chế phối hợp đa bên

Các khách mời cho rằng, bảo đảm an toàn giao thông học đường cần một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng.

Ngoài ra, một số ý tưởng về ứng dụng công nghệ cũng được đề xuất, như tích hợp cảnh báo giao thông, dữ liệu phân luồng và thông tin nhắc nhở phụ huynh vào các hệ thống quản lý học sinh.

Công nghệ có thể hỗ trợ giám sát và cung cấp thông tin kịp thời, nhưng yếu tố quyết định vẫn là sự thay đổi trong nhận thức và hành vi.

Do đó, các diễn giả đều cho rằng, gia đình vẫn là yếu tố nền tảng để hình thành văn hóa giao thông.

“Gia đình chính là cái nôi hình thành những thói quen đầu tiên. Khi cha mẹ chấp hành tốt luật giao thông, chính họ sẽ trở thành tấm gương để con em noi theo”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh.

Từ góc độ nhà trường, ông Nguyễn Trung Kiên cho rằng sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường là mắt xích then chốt để các bài học về an toàn giao thông không chỉ dừng lại trong lớp học mà còn lan tỏa vào đời sống.

Thông điệp chung của tọa đàm cho thấy, an toàn giao thông học đường không bắt đầu từ biển báo hay chế tài, mà bắt đầu từ ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng hành động, những thói quen đúng sẽ dần hình thành, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn cho học sinh.