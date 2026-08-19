Từ Cần Thơ đi Đà Lạt mất chưa đầy 1 giờ

Sáng 19/8, tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, đường bay Cần Thơ - Đà Lạt - Cần Thơ (VCA - DLI) chính thức khai trương.

Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được khai thác bằng máy bay ATR-72. Việc đưa vào khai thác đường bay thẳng giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai địa phương, từ hơn 8-10 giờ đường bộ xuống còn chưa đầy một giờ bay, tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong đi lại, giao thương, du lịch.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hồng Nhung)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá việc mở đường bay mới không chỉ rút ngắn thời gian đi lại mà còn mở thêm cơ hội kết nối giao thương, hợp tác đầu tư, trao đổi văn hóa và phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Theo bà Điệp, đường bay mới này là “nhịp cầu” kết nối không gian phát triển giữa Cần Thơ và Lâm Đồng, góp phần mở rộng thị trường, hình thành thêm các hành trình du lịch mới, tạo điều kiện để địa phương và doanh nghiệp hai bên cùng khai thác tiềm năng, lợi thế.

Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ 8-10 giờ chỉ còn chưa đầy 1 giờ (Ảnh: Hồng Nhung)

TP Cần Thơ kỳ vọng đường bay sẽ góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển du lịch, xây dựng tour, tuyến kết nối miền Tây với Tây Nguyên; đồng thời tăng cường kết nối các sản phẩm du lịch, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường quảng bá, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh truyền thông về điểm đến; đồng thời nghiên cứu mở rộng, tăng tần suất chuyến bay khi điều kiện cho phép, qua đó nâng cao khả năng kết nối Cần Thơ với các trung tâm kinh tế trong cả nước.

Ảnh: Hồng Nhung