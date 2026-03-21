Mở đường bay mới Belarus - Khánh Hòa

Ngày 20/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tổ chức đón thành công chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Minsk (Belarus) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Vào 15h30 cùng ngày, chuyến bay mang số hiệu B2795 với sức chứa 281 hành khách, khởi hành từ sân bay quốc tế Minsk (Belarus) đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa). Từ sân bay Cam Ranh du khách di chuyển hơn 30km bằng đường bộ về hướng Bắc để đến được các phường ở Nha Trang.

Máy bay từ Belarus đáp tại sân bay Cam Ranh (Ảnh: Anh Phát).

Máy bay từ Belarus được chào đón bằng nghi thức vòi rồng phun nước - một truyền thống trang trọng của ngành hàng không nhằm tôn vinh những hành trình khởi đầu ý nghĩa.

Đường bay thẳng Minsk - Cam Ranh mở ra cơ hội hút khách Belarus đến Khánh Hòa, thúc đẩy du lịch biển, nghỉ dưỡng và giao lưu văn hóa, góp phần tăng trưởng nguồn khách quốc tế bền vững.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2024 đến nay, thị trường khách du lịch Belarus đến Khánh Hòa ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng rõ rệt. Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 3.200 lượt khách; đến năm 2025 tăng lên gần 9.000 lượt, tương đương mức tăng khoảng 173%, cho thấy xu hướng khởi sắc tích cực.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, lượng khách Belarus đạt hơn 2.100 lượt, bằng khoảng 24% tổng lượng khách của cả năm 2025, phản ánh đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.

Sau khi đường bay thẳng được khai thác, lượng khách Belarus dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh, góp phần bổ sung nguồn khách quốc tế cho Khánh Hòa.