Triển khai Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ trên toàn quốc

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thực hiện, khi chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ngày 22/4.

Nêu rõ định hướng thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo phải ưu tiên nguồn lực, tăng tỷ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi trong tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đi kèm với đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, chuyển trọng tâm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả đầu ra; tháo gỡ dứt điểm rào cản gắn với việc chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Thủ tướng cũng định hướng làm chủ công nghệ lõi, ưu tiên tiếp thu, chuyển giao và làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ số; quản lý, thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh, hiệu quả.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là kinh tế số với các chỉ tiêu cụ thể cũng được Thủ tướng đề cập, như tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 30%; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%; bảo đảm thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chỉ đạo các nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 4, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành 16 nhiệm vụ đang quá hạn; khẩn trương trình ban hành 3 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng hướng dẫn Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo.

Bộ cũng cần rà soát và hoàn thiện Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo hướng tinh gọn, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo thành lập Tổ công tác điều phối liên ngành, thiết lập cơ chế chỉ đạo và điều phối thống nhất để tổ chức triển khai các chương trình phát triển công nghệ chiến lược, nhất là điều phối giữa các doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở nghiên cứu, tránh lãng phí nguồn lực.

Trong sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cho các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng lưu ý chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ theo kết quả đầu ra; thiết lập cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát (sandbox) trong nghiên cứu.

Về các nhiệm vụ phải hoàn thành trong Quý II, Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ ngành phải hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong quý II.

Cơ quan này cũng được giao phải hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trong tháng 5 và tháng 6, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Để tái cấu trúc hạ tầng nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt tái cấu trúc 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; ban hành cơ chế đột phá cho Sàn giao dịch khoa học công nghệ theo hướng hỗ trợ chi phí định giá tài sản trí tuệ, chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ; lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp một vài sáng kiến đột phá để tạo niềm tin lan tỏa cho xã hội.

Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và triển khai Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia, hoàn thành trong tháng 6.

Tổng kinh phí cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026 được Quốc hội phê chuẩn là 65.020 tỷ đồng (30.720 tỷ đồng chi thường xuyên và 34.300 tỷ đồng chi đầu tư phát triển).