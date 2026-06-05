TPHCM tổ chức hội thảo dịp 80 năm Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Sáng 5/6, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) và 60 năm Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (17/7/1966).

Hội thảo quy tụ sự tham gia của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các ban, bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo nhà khoa học, sĩ quan quân đội.

Hội thảo khoa học về Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1956) và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (1966) của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Ngọc Tân).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh cao độ ý chí bảo vệ độc lập, tự do, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nội lực quốc gia.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những thời cơ lịch sử và thách thức đan xen, yêu cầu giữ vững hòa bình, chủ quyền và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa đặt ra ngày càng cao. Do đó, việc hoạch định đường lối phải gắn liền với tinh thần tự chủ chiến lược, vững bước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thay mặt Thành ủy TPHCM, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, khẳng định hội thảo được tổ chức tại TPHCM có một ý nghĩa rất đặc biệt.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Lê Tiến).

Ngày này 115 năm trước, ngày 5/6/1911, TPHCM vinh dự, tự hào là điểm xuất phát của cuộc hành trình cứu nước vĩ đại của Bác.

35 năm sau, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I (1946), đoàn đại biểu Quốc hội của Nam Bộ thiết tha đề nghị thành phố Sài Gòn được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 30 năm sau, ngày 2/7/1976, mong ước đó thành hiện thực.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định, từ hội thảo khoa học này, thành phố tiếp thu được nhiều giá trị lịch sử và hiện thực của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM quyết tâm xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu", ông Lê Quốc phong khẳng định.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ rõ hai văn kiện lịch sử là lời hịch cứu quốc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, dùng sức ta để giải phóng cho ta.

"Nếu tự chủ chiến lược là khả năng chủ động định hướng phát triển, thì tự cường chính là sức mạnh nội tại để thực hiện những định hướng đó. Cùng với đó, tự tin dân tộc là yếu tố quan trọng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, được thể hiện qua việc khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới", Thượng tướng Trương Thiên Tô phân tích.

Với hơn 90 bản tham luận khoa học, hội thảo đã tập trung thảo luận và làm sâu sắc nhiều bài học lịch sử có giá trị thực tiễn. Các đại biểu thống nhất rằng để phát huy tinh thần của hai lời kêu gọi, đất nước phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực tự chủ về khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng.

Các cán bộ lão thành dự hội thảo. Từ trái qua: nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm (Ảnh: Lê Tiến).

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định các kết quả nghiên cứu và thảo luận đã cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng cho việc hoạch định chủ trương, đường lối bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi các nội dung của hội thảo; góp phần giáo dục lịch sử, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và lòng tự tin cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.