TPHCM chi 141 tỷ đồng cắm mốc dọc 515km sông, kênh rạch

UBND TPHCM vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng trên địa bàn. Dự án nhằm triển khai các quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch và hồ công cộng.

Theo UBND TPHCM, dự án hướng đến việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hành lang ven sông, kênh, rạch; bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống ven bờ và giữ trật tự giao thông đường thủy. Công trình cũng phục vụ công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, san lấp trái phép hoặc hành vi có nguy cơ gây sạt lở.

Sông Sài Gòn đoạn qua khu vực phường Hiệp Bình, TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Việc cắm mốc nhằm tạo cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư, người sử dụng đất xác định tọa độ, cao độ, lộ giới khi xây dựng; hỗ trợ quản lý quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế - xã hội. Dự án còn góp phần bảo vệ hiện trạng tự nhiên của bờ sông, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước.

Theo quy mô dự kiến, thành phố sẽ cắm khoảng 20.000 mốc ở 2 bờ của 55 tuyến sông, kênh, rạch; tổng chiều dài 515,9km. Dự án thuộc nhóm B, tổng mức đầu tư hơn 141 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029. Trong năm 2026, các đơn vị hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát và thiết kế xây dựng.

Công trình dự kiến được khởi công năm 2027, hoàn thành thi công và nghiệm thu năm 2028, sau đó bàn giao cho địa phương quản lý và quyết toán vào năm 2029.