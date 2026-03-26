TPHCM cần đổi mới mô hình quản trị để không bị suy giảm tính cạnh tranh

Sáng 26/3, Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức hội thảo đổi mới mô hình quản trị phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội nghị có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở, ngành, và cơ quan nghiên cứu trên cả nước.

Mở đầu hội thảo, TS Đặng Đức Anh, quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược, cho biết, trong bối cảnh hiện nay, mô hình quản trị truyền thống dần bộc lộ nhiều hạn chế. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với những mục tiêu tăng trưởng cao, đòi hỏi mô hình quản trị phát triển cần có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu.

"TPHCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đặc biệt sau khi sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính. Địa phương đang đứng trước yêu cầu phải đi đầu trong thay đổi mô hình phát triển", TS Đặng Đức Anh nói.

TS Đặng Đức Anh, quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược (Ảnh: Q.Huy).

Chuyên gia cho rằng, nếu không thay đổi mô hình quản trị mới theo hướng dựa trên khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, TPHCM có thể đối mặt với kịch bản tăng trưởng không như kỳ vọng, suy giảm tính cạnh tranh so với các đô thị lớn trong khu vực.

Khi tận dụng tốt khoa học công nghệ, TPHCM sẽ vươn lên thành trung tâm tài chính mới của Đông Nam Á. Để viễn cảnh này diễn ra, thành phố cần tạo ra mô hình quản trị phát triển mới, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số, khoa học - công nghệ, thúc đẩy hợp tác công tư, chủ động tham gia sâu hơn mạng lưới đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, thông tin, gần đây, các học giả, nhà nghiên cứu đề xuất mô hình tăng trưởng cho TPHCM với 2 cấp độ. Địa phương cần duy trì những việc đang làm tốt nhưng cần tính toán đến cấp độ 2 là bứt phá dựa trên lực kéo của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TS Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, tại hội thảo (Ảnh: Q.Huy).

Trong đó, thành phố cần hạ tầng đồng bộ từ vật lý đến không gian dữ liệu số. Từ nền tảng này, TPHCM sẽ thiết lập trật tự cạnh tranh mới dựa trên AI (trí tuệ nhân tạo) và kinh tế xanh.

Tuy nhiên, hạ tầng dữ liệu của TPHCM vẫn chưa đạt được sự đồng bộ và thông suốt cần thiết. Các sở, ngành khi tạo lập dữ liệu vẫn chưa thể kết nối và sử dụng chung. Đây là vấn đề được các cơ quan của thành phố đang nỗ lực cải thiện.

"TPHCM cũng nhận thấy dữ liệu là vấn đề rất lớn, gắn liền với phát triển AI. Thành phố sẽ không thể cạnh tranh trực tiếp với các công ty AI lớn trên thế giới mà cần đi vào các chuyên ngành như y tế, tài chính, kinh doanh dựa trên dữ liệu địa phương", TS Nguyễn Thanh Hòa chia sẻ.

TS Dư Phước Tân nói về mô hình quản trị theo kết quả (Ảnh: Q.Huy).

TS Dư Phước Tân, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho rằng, trong số các mô hình quản lý theo kết quả đã được thảo luận, mô hình quản trị theo kết quả (công việc) thay cho quản trị theo chuyên môn (lĩnh vực) cần được thí điểm. Theo chuyên gia, đây là mô hình quản trị phù hợp trong bối cảnh TPHCM có quy mô lớn hơn và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

"Tôi lấy ví dụ về việc tổ chức đào tạo cán bộ, công chức của thành phố. Quản trị theo hành động là số lượng người đi học, số người được cấp giấy chứng nhận. Nhưng quản trị theo kết quả là cán bộ, công chức sau khi học xong sẽ áp dụng kiến thức để công việc tốt hơn, trình độ được nâng cao hơn", TS Dư Phước Tân phân tích.