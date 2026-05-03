Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Sri Lanka

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Chuyến công du Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/5.

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: TTXVN).

Theo Bộ Ngoại giao, các đảng phái chính trị tại Sri Lanka có thiện cảm và coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế để Sri Lanka học tập. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương tháng 10/2011. Năm 2021, Cục trưởng Cục Quân y điện đàm trực tuyến với Quyền Tham mưu trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh Lục quân Sri Lanka để trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19.

Về an ninh, hai bên đã ký Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án tù năm 2014. Hợp tác chủ yếu trên các lĩnh vực như chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực thi pháp luật; phối hợp phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế; hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật, hỗ trợ tư pháp.

Về hợp tác thương mại, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 215,5 triệu USD. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm 2024.

Tính đến tháng 3/2026, kim ngạch song phương đạt khoảng 50 triệu USD. Hai nước vừa ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác chế tạo máy hồi tháng 5/2025.

Về đầu tư, Sri Lanka có 34 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 43 triệu USD, đứng thứ 64/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam (7/21 ngành kinh tế).

Về tài chính, hai nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vào tháng 10/2005 và Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan tháng 5/2025.

Về giáo dục, Việt Nam và Sri Lanka cũng đã ký Hiệp định hợp tác giáo dục giai đoạn 2023-2026.

Cộng đồng người Việt tại Sri Lanka có khoảng 200 người bao gồm phụ nữ Việt kết hôn với người bản địa, tăng ni đang học tập và tu tập tại các trường đại học/cơ sở Phật giáo của Sri Lanka, công nhân do các công ty ở Việt Nam gửi sang làm việc theo hợp đồng có thời hạn và số còn lại làm các ngành nghề dịch vụ khác.

Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.