Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Chuyến công du Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/5.

Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Trong thời gian qua, quan hệ song phương đã đạt những bước tiến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Theo thống kê, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD trong năm 2025, tăng 10,5% so với năm 2024.

Việt Nam và Ấn Độ đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều lên 30 tỷ USD vào năm 2030.

Tháng 8/2024, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam, hai nước đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, củng cố hơn nữa các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang những lĩnh vực mới tiềm năng.

Việt Nam và Ấn Độ cũng nhất trí sẽ mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng và an ninh, thúc đẩy lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ lõi, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khai thác và chế biến đất hiếm, phát triển và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.

Ấn Độ có 378 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Việt Nam. Các lĩnh vực đầu tư chính của Ấn Độ là năng lượng, chế biến khoáng sản, chế biến nông sản (cà phê, chè, đường), công nghệ thông tin, linh kiện ô tô, dược phẩm, khách sạn và cơ sở hạ tầng.