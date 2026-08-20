Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để thực tiễn đi quá xa rồi lý luận mới tổng kết

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động thực hiện chủ trương sắp xếp, theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Chuyển đổi số, cải cách hành chính, đầu tư xây dựng, hợp tác quốc tế, quản trị điều hành và công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới và phát triển Học viện trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, Học viện tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước và nhiệm vụ chính trị của Đảng trong giai đoạn 2026-2030; nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng báo cáo tư vấn, kiến nghị phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyển từ mô hình “đào tạo lý luận truyền thống” sang mô hình “giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức”; gắn lý luận với thực tiễn, đào tạo theo tình huống, góp phần nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp lãnh đạo, quản trị và tư duy chiến lược cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong kỷ nguyên số.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, có chiều sâu lý luận và bám sát thực tiễn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp quan trọng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, các viện trực thuộc và hệ thống trường chính trị cả nước trong thời gian vừa qua.

Cơ bản đồng tình với các định hướng lớn, trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải đánh giá đúng kết quả, nhìn thẳng vào những hạn chế; xác định rõ vị trí, sứ mệnh và yêu cầu phát triển Học viện trong giai đoạn mới.

Học viện phải thực hiện đầy đủ, đồng bộ và ngày càng nâng cao chất lượng các chức năng, nhiệm vụ được giao; xứng tầm với trường Đảng Trung ương, trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý hành chính, quản lý nhà nước và quản trị công. Mỗi lĩnh vực phải tạo ra những sản phẩm có giá trị lý luận, thực tiễn, trực tiếp phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ; tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách.

Các chức năng phải được kết nối thành một chỉnh thể, tạo sức mạnh tổng hợp về tri thức, lý luận và thực tiễn. Học viện phải nâng cao mạnh mẽ năng lực nghiên cứu, dự báo và tư vấn chiến lược; chủ động tổng kết những vấn đề lớn, phát hiện xu hướng mới, nhận diện sớm những vấn đề chưa có tiền lệ và những biến đổi tác động đến đất nước; cung cấp kịp thời luận cứ khoa học, lý luận, thực tiễn tin cậy cho việc hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Học viện phải góp phần đào tạo ra đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận và tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, quản trị, tổ chức thực hiện; đủ sức chuyển hóa đường lối thành kết quả cụ thể; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải đổi mới đồng bộ phương thức hoạt động, tạo chuyển biến rõ về chất lượng và hiệu quả; cần nâng tầm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn chiến lược và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không để thực tiễn đi quá xa rồi lý luận mới tổng kết; vấn đề đã thành điểm nghẽn rồi mới có chính sách chạy theo.

Tổ chức khoa học việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và chương trình đặc biệt giai đoạn 2026-2030. Mỗi nhiệm vụ cần tạo ra hệ sản phẩm học thuật: kiến nghị chính sách, dữ liệu, tình huống, học liệu; lấy tính mới, đúng, kịp thời, sức thuyết phục và mức độ được sử dụng làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát triển sản phẩm và năng lực cán bộ. Chuyển từ "biết lý luận" sang "hiểu đúng, vững tin, vận dụng sáng tạo, hành động có trách nhiệm"; lấy lý luận làm nền tảng, bản lĩnh chính trị làm cốt lõi, năng lực tổ chức thực hiện làm yêu cầu trực tiếp, đạo đức và liêm chính làm chuẩn, lợi ích của nhân dân làm thước đo.

Học viện xây dựng khung năng lực theo cấp lãnh đạo, nhóm chức danh, vị trí việc làm. Đưa những vấn đề thật, tình huống khó, xung đột lợi ích và áp lực quyết định vào lớp học để giải quyết bằng tình huống, bằng giải pháp thực tiễn.

Trong mô hình “giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức”, học viên đóng góp tri thức thực tiễn; giảng viên định hướng chính trị, phương pháp và neo chốt về lý luận. Kết nối đào tạo với quy hoạch, sử dụng, đánh giá cán bộ nhưng không cơ học hóa điểm số, văn bằng thành tiêu chuẩn duy nhất để quyết định nhân sự. Học tập suốt đời phải trở thành kỷ luật của tổ chức, thói quen của cán bộ; khắc phục việc học không đi đôi với làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tổ chức lại phương thức vận hành để thống nhất tri thức, chính sách, đào tạo và thực tiễn. Xây dựng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ và văn hóa trường Đảng tiêu biểu, mẫu mực. Đổi mới tuyển chọn, đánh giá, sử dụng, đãi ngộ theo phẩm chất, năng lực và sản phẩm, tác động; không bình quân, không chỉ dựa vào học hàm, học vị.

Đội ngũ giảng viên đi thực tế là rất quan trọng, tiếp tục đi đào tạo, học tập cũng rất quan trọng, để các nhà khoa học hiểu quá trình ra quyết định, cán bộ thực tiễn tham gia đào tạo, nghiên cứu. Học viện phải là hình mẫu về xây dựng Đảng, kỷ luật, liêm chính học thuật, đạo đức công vụ, sử dụng nguồn lực công, trách nhiệm giải trình; chống hình thức, gian lận học thuật, ngại tranh luận, né tránh vấn đề khó. Cán bộ, giảng viên phải đi đầu trong học tập suốt đời và nêu gương bằng chất lượng công việc.

Bên cạnh đó, phải tạo đột phá về dữ liệu, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị thực thi. Chuyển đổi số phải tái thiết kế quản trị, nghiên cứu, học tập trên kiến trúc dữ liệu thống nhất; dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống", có nguồn gốc, chủ thể chịu trách nhiệm, được phân quyền và bảo vệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ngay sau cuộc làm việc, Ban Giám đốc Học viện hoàn thiện chương trình hành động đến năm 2030 và kế hoạch hằng năm. Chọn việc tạo chuyển biến để làm trước, làm đến cùng. Mỗi nhiệm vụ phải rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm.

Các ban, bộ, ngành, địa phương coi việc phối hợp với Học viện là trách nhiệm chung; chủ động đặt hàng vấn đề thực tiễn, chia sẻ dữ liệu đúng thẩm quyền, tạo điều kiện đi thực tế, cử cán bộ đi học đúng nhu cầu và phản hồi sau đào tạo. Các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng trường chính trị đúng quy định, gắn đạt chuẩn với chất lượng, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chăm lo xây dựng Học viện là chăm lo cho công việc gốc của Đảng, cho năng lực tư duy, năng lực lãnh đạo cầm quyền và chất lượng cán bộ. Học viện phải là nơi vấn đề mới được phát hiện sớm, vấn đề khó được nghiên cứu đến cùng, thực tiễn được nâng thành lý luận, lý luận chuyển thành hành động; nơi mỗi cán bộ khi rời trường Đảng phải vững vàng hơn về bản lĩnh, sáng rõ hơn về tư duy lý luận, cao hơn về trách nhiệm, làm việc hiệu quả hơn vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân.