Thủ tướng Slovakia Robert Fico sắp thăm Việt Nam

Theo Bộ Ngoại giao, năm 1993, khi Slovakia tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc, Việt Nam và Slovakia đã tuyên bố kế thừa các mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Từ năm 1993 đến nay, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Slovakia phát triển tích cực, hai bên đều coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ trước đây.

Về đầu tư, Slovakia đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào ngày 16/2/2023. Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 140,87 triệu USD, đứng thứ 47 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Về phía ta, Việt Nam có một dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn đầu tư 447.000 USD, xếp thứ 74/85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trước năm 1990, Liên bang Tiệp Khắc (gồm Slovakia và Séc) đã đào tạo cho Việt Nam khoảng 4.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật… Từ năm 2015, Slovakia cấp cho Việt Nam 5 học bổng/năm để hỗ trợ đào tạo nhân lực bao gồm học bổng đại học, sau đại học.

Về khoa học và công nghệ, Slovakia là đối tác truyền thống của Việt Nam về hợp tác về khoa học, công nghệ trong giai đoạn 1950-1990. Năm 2016, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác và hỗ trợ Tập đoàn VNPT trong việc xúc tiến thương mại và đầu tư vào Slovakia, cung cấp các giải pháp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cho Tập đoàn VNPT.

Tình hình hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Slovakia tiếp tục được phát triển thông qua các hoạt động trao đổi chuyên gia, tổ chức hội thảo khoa học giữa một số trường đại học và viện nghiên cứu của hai nước

Hiện có khoảng trên 300 lao động Việt Nam đang làm việc tại Slovakia với mức thu nhập ổn định và làm chủ yếu trong các ngành như hàn, dệt may, điện tử, sản xuất sản phẩm nhựa.

Số người Việt Nam cư trú tại Slovakia có khoảng 10.000 người (khoảng 70% bà con đã có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú dài hạn của sở tại, 85% bà con hoạt động kinh doanh nhỏ), chủ yếu quan tâm đến việc ổn định làm ăn.

Ngày 7/6/2023, Chính phủ Slovakia chính thức công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là dân tộc thiểu số thứ 14.