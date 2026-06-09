Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Timor Leste

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10/6.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão tới Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với quan hệ song phương hai nước mà cả với tiến trình hội nhập ASEAN của Timor Leste sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN.

Trong không khí trang nghiêm của lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor Leste cùng thực hiện nghi thức chào cờ hai quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương thời gian qua phát triển tốt đẹp, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao Timor Leste nhiều lần thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động lớn do Việt Nam tổ chức, thể hiện sự coi trọng của nước bạn đối với quan hệ hai nước và vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Thủ tướng hai nước cùng chụp ảnh lưu niệm, bắt tay tại sảnh lớn Trụ sở Chính phủ trước khi bắt đầu cuộc hội đàm.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Timor Leste thời gian qua, thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Về trọng tâm, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và giao lưu nhân dân, làm nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão, Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam João Pereira bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về sự hỗ trợ chí tình của Việt Nam đối với sự phát triển của nước này, đặc biệt coi hợp tác viễn thông là biểu tượng thành công lớn nhất.

Đại sứ João Pereira kỳ vọng hai nước sẽ đẩy mạnh khai thác các tiềm năng to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai khoáng và dầu khí.

Đại sứ João Pereira cho biết Timor Leste mong muốn cùng Việt Nam nghiên cứu áp dụng thành công của mô hình Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) để xây dựng một Khu công nghiệp Việt Nam - Timor Leste (V-TIP) tại Dili (Thủ đô của Timor Leste).