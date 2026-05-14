Việt Nam - Timor Leste đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, tuyển dụng lao động

Chiều 14/5, Bộ Nội vụ tổ chức buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Timor Leste Rogério Araújo Mendonca.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định, quan hệ Việt Nam - Timor Leste đang phát triển tích cực, hướng tới hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và viễn thông.

Việt Nam cam kết hỗ trợ Timor Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN và chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đặc biệt sau khi Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào tháng 10/2025.

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Timor Leste Rogério Araújo Mendonca (Ảnh: Chí Tâm).

Thứ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Timor Leste Rogério Araújo Mendonca cho biết, đoàn đã có buổi trao đổi với cơ quan hữu quan tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp ở Bắc Ninh về nhu cầu tuyển dụng lao động Timor Leste đến làm việc tại Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông đánh giá cao mong muốn và thế mạnh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh về việc tuyển dụng, đào tạo lao động Timor Leste trong lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi thủy sản, xây dựng, quản lý nhà hàng - khách sạn…

Chính phủ Timor Leste ghi nhận sự ủng hộ nhiệt tình của Việt Nam trong việc gia nhập vào ASEAN. Thứ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Timor Leste kỳ vọng tiếp tục hợp tác song phương với Việt Nam sau thời kỳ chính thức gia nhập ASEAN, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng lao động.

Thông tin về kinh nghiệm hợp tác lao động, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Việt Nam có chiến lược rõ ràng về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Việt Nam đã đưa lao động sang làm việc tại nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Việt Nam cũng thu hút lao động của các nước trên thế giới đáp ứng yêu cầu đến và làm việc. Về nội dung này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 219 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cũng trình bày những điểm quan trọng trong Nghị định 219.

Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện để thúc đẩy hợp tác hai bên (Ảnh: Chí Tâm).

Sau khi nghe các quy định về việc tiếp nhận lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Timor Leste cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ, giao nhiệm vụ cho Đại sứ quán Timor Leste tại Việt Nam có thêm trao đổi cụ thể để lựa chọn người lao động nước này đáp ứng yêu cầu và điều kiện của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương cho hay, Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện để thúc đẩy hợp tác hai bên.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với tiềm năng hợp tác giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và các cơ quan của Timor Leste sẽ tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu trong thời gian tới”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực và hy vọng các hoạt động hợp tác của Bộ Nội vụ với các cơ quan của Timor Leste sẽ được triển khai hiệu quả trong thời gian tới.