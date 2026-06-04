Thủ tướng Lào và Campuchia sắp thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Bộ Ngoại giao cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến ngày 9/6.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6.

Trước đó, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến ngày 10/6, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (bìa giữa), Thủ tướng Campuchia Hun Manet (bìa trái) và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (Ảnh: TTXVN).

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm" diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9-10/6.

Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và quá trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Sau hai kỳ tổ chức vào các năm 2024 và 2025, AFF từng bước khẳng định vai trò là diễn đàn mở, hướng tới tương lai và nhận được sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi từ các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế. Nhiều nội dung, sáng kiến được thảo luận tại diễn đàn đã được đưa vào văn kiện của các Hội nghị cấp cao ASEAN cùng năm.

AFF 2026 diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược nhằm xây dựng một cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Diễn đàn dự kiến có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, lãnh đạo một số nước thành viên ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, quốc tế.

Trước thềm diễn đàn, ngày 8/6 sẽ diễn ra nhiều hoạt động khởi động như Tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, Tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, Bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và Tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI). Tối cùng ngày sẽ diễn ra tiệc chiêu đãi chính thức của AFF 2026.

Phiên khai mạc AFF 2026 dự kiến diễn ra sáng 9/6 với sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN. Các phiên toàn thể trong ngày sẽ tập trung thảo luận về tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy sáng kiến phòng ngừa xung đột và ứng dụng AI trong ASEAN.

Ngày làm việc thứ hai của diễn đàn sẽ diễn ra các phiên toàn thể về an ninh năng lượng, mô hình phát triển cùng một số phiên chuyên đề khác trước khi bế mạc vào chiều cùng ngày.

Thông qua AFF 2026, Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng các nước ASEAN và các đối tác thúc đẩy xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, đổi mới sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.