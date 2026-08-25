Thủ tướng: Chăm lo tốt hơn đời sống của các đảng viên lão thành

Chiều 25/8, Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên lão thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng và các sở, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: Đàm Thanh).

Dịp 2/9 năm nay, Đảng bộ thành phố Hải Phòng tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 18.524 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Trong đó, 22 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; ba người nhận Huy hiệu 75 năm và 25 người nhận Huy hiệu 70 năm. Thành phố cũng trao Huy hiệu 65 năm cho 157 người và 60 năm cho 996 người.

Các mức Huy hiệu 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm lần lượt được trao, truy tặng cho 293, 427, 1.191, 28, 14.190 và 1.192 đảng viên.

Hải Phòng cần tiên phong phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi, tri ân và chúc mừng các đảng viên lão thành. Ông nhấn mạnh những người có 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đã trải qua hành trình dài rèn luyện, cống hiến và giữ vững lòng thủy chung với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Theo Thủ tướng, những đảng viên được trao Huy hiệu Đảng dù từng đảm nhiệm các công việc, cương vị và hoàn cảnh khác nhau đều có chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào của chi bộ, đảng bộ nơi các đảng viên sinh hoạt và của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng cho ông Đoàn Thế Đính (Cao Văn), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (Ảnh: Đàm Thanh).

Thủ tướng cho rằng việc trao Huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự trân trọng, tri ân đối với những người đã giữ vững lý tưởng cách mạng, tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước.

Ông nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển.

"Hải Phòng với vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và có nhiều tiềm năng, lợi thế phải là một trong những địa phương tiên phong, phát triển nhanh nhất, bền vững nhất", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, đây cũng là cách thiết thực để thành phố tiếp nối và xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Đề nghị chăm lo tốt hơn đời sống của các đảng viên lão thành

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của Hải Phòng tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành.

Thành phố cần thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách. Việc gần gũi, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành cũng cần được chú trọng.

Thủ tướng mong các đảng viên lão thành tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; giáo dục, động viên con cháu và truyền lại cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Đối với những đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng nhưng không thể dự lễ do sức khỏe, Thủ tướng đề nghị Thường trực Thành ủy tổ chức trao tặng bằng hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa và đúng quy định.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: Đàm Thanh).

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên lão thành. Ông mong các đảng viên tiếp tục đóng góp trí lực, tâm huyết vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố và tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương.

Ngay sau buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo thành phố đến nhà riêng số 59 Quang Trung, phường Hồng Bàng, trao Huy hiệu Đảng cho ông Đoàn Thế Đính (Cao Văn), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.