"Thanh niên phải xung kích trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, sáng tạo"

Sáng 28/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ tặng thơ thanh niên xung phong Việt Nam (1951-2026).

Nhắc lại 4 câu thơ Bác Hồ tặng lực lượng thanh niên xung phong 75 năm trước “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh những câu thơ này đã đi vào lịch sử, là phương châm hành động không chỉ cho lực lượng thanh niên xung phong, mà còn là phương châm sống, cống hiến của các thế hệ trẻ Việt Nam.

Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim (Ảnh: Việt Trung).

Ghi nhớ lời dạy của Bác “thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước”, ông Vũ Trọng Kim khẳng định các thế hệ trẻ và lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã không ngại khó khăn, gian khổ để “làm cách mạng đến cùng”.

“Lịch sử đã ghi tên những con người quả cảm làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ, đi suốt cuộc trường chinh của dân tộc chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, chống kẻ thù xâm phạm Tổ quốc ở biên giới phía Nam, phía Bắc…”, ông Kim chia sẻ.

Sau khi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trọn vẹn, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giành những thắng lợi to lớn, ông Vũ Trọng Kim cho biết văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói với tinh thần không làm sẽ bị bỏ lại phía sau, phải phát huy sức mạnh toàn dân, nhất là thế hệ trẻ, ông Kim nhấn mạnh thanh niên phải là lực lượng xung kích trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, sáng tạo.

Các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại khu Di tích Lịch sử Nà Tu (Ảnh: Việt Trung).

Ông mong các đoàn viên thanh niên phát huy cao độ vai trò xung kích sáng tạo, xung phong thực hiện nhiều việc tốt, đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, tiến quân vào khoa học công nghệ, thi đua trên tất cả các lĩnh vực học tập, nghiên cứu lao động sản xuất...

“Bằng tất cả tấm lòng yêu nước, quyết tâm vượt qua mọi thách thức chông gai, chúng ta nguyện góp phần xứng đáng thực hiện trọn vẹn di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu với tinh thần “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, đất nước chúng ta nhất định sẽ sớm trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, ông Kim chia sẻ.

Chia sẻ sau đó, bà Đặng Thị Tỵ, cựu thanh niên xung phong Đại đội 915 tỉnh Thái Nguyên, cũng nhắc lại 4 câu thơ Bác Hồ tặng lực lượng thanh niên xung phong khi Người đến thăm đơn vị đang làm nhiệm vụ ở Nà Tu. Theo bà, đó là lời động viên to lớn, là phương châm hành động của biết bao lớp thanh niên xung phong Việt Nam để giúp họ vượt qua mọi gian khó.

Bà Đặng Thị Tỵ, cựu thanh niên xung phong Đại đội 915 tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Việt Trung).

“Theo lời dạy của Bác, 8.500 thanh niên xung phong các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã tình nguyện tham gia phục vụ kháng chiến. Trong những năm kháng chiến ác liệt nhất, có biết bao thanh niên xung phong ngày đêm bám trụ trên các tuyến đường huyết mạch, sẵn sàng phục vụ cho tiền tuyến”, bà Tỵ chia sẻ.

Nữ cựu thanh niên xung phong cho biết mỗi tuyến đường, bến bãi, mỗi trận địa pháo… là những câu chuyện về một thời tuổi trẻ, cũng là minh chứng cho tinh thần hy sinh, sự lạc quan cách mạng, tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ hay câu chuyện về những khát khao cháy bỏng khi đất nước hòa bình của các thế hệ thanh niên xung phong.

“Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về một thời đào núi, lấp biển vẫn luôn cháy bỏng trong mỗi cựu thanh niên xung phong. Đến nay, đất nước hòa bình nhưng 4 câu thơ của Bác vẫn còn nguyên giá trị”, bà Tỵ nói, và chia sẻ kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ hơn về giá trị của sự hy sinh và cống hiến của lớp lớp thanh niên xung phong.

Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tặng 20 phần quà và 20 xe đạp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (Ảnh: Việt Trung).

Trong chương trình, các đại biểu cũng nghe tham luận về công tác giáo dục thế hệ trẻ theo tinh thần 4 câu thơ của Bác; phát biểu của đoàn viên, thanh niên xã Cẩm Giàng.

Nhân dịp này, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã trao 30 phần quà với tổng giá trị 60 triệu động cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 phần quà và 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Lễ kỷ niệm là dịp tri ân các thế hệ thanh niên xung phong, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.

Thanh An