Tây Ninh cân nhắc kỹ việc xây trung tâm hành chính mới, ưu tiên tiết kiệm

Ngày 23/4, tại họp báo thông tin kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II, ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, đã chia sẻ thông tin về công tác quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Ông Vũ cho biết, quy hoạch tỉnh là công tác rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2968 ngày 26/2/2026 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, quy hoạch trung tâm Đức Hòa - Hậu Nghĩa được xác định là trung tâm động lực, định hướng phát triển thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Đối với Sở Tài chính, đây là chủ trương lớn, có tác động đến công tác quy hoạch, định hướng phát triển chung.

Sở Tài chính luôn tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương. Nội dung này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, việc sáp nhập không gian làm mở rộng khoảng cách giữa các trung tâm lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi Kết luận số 18 của Bộ Chính trị được ban hành, tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc theo tinh thần của Trung ương, đặc biệt là sử dụng tối đa các trụ sở hiện có, không đầu tư mới trong điều kiện ngân sách còn khó khăn.

Quan điểm của tỉnh là không triển khai một cách cơ học theo quy hoạch đã được phê duyệt, mà rà soát, đánh giá lại toàn bộ nhu cầu, quy mô, thời điểm, phương thức thực hiện, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời, chú trọng công tác chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thông suốt trên địa bàn.

Về lâu dài, đối với trung tâm hành chính mới của tỉnh, nếu triển khai sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có lộ trình phù hợp, trên cơ sở tận dụng cơ sở vật chất sẵn có và thực hiện đúng theo Kết luận số 18 của Bộ Chính trị.

Quy hoạch định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính, phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo nền tảng để Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Quy hoạch định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính, phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo nền tảng để Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Điểm đáng chú ý là định hướng khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, logistics của tỉnh.

Việc điều chỉnh phù hợp với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, các quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chức không gian phát triển.

Theo quy hoạch, Tây Ninh có 3 trung tâm phát triển: Tân Ninh - Long Hoa là trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ; Tân An - Long An phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại; Đức Hòa - Hậu Nghĩa là trung tâm chính trị - hành chính mới, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, logistics của tỉnh.