Tái sử dụng hơn 52.000m3 chất nạo vét khu vực cảng quân sự Quy Nhơn

UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận khu vực tiếp nhận chất nạo vét trên bờ cho dự án nạo vét, duy tu khu nước trước cầu cảng quân sự Quy Nhơn (Tân Cảng Miền Trung, thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn).

Tỉnh này cho phép tái sử dụng hơn 52.000m3 chất nạo vét để phục vụ dự án khu đô thị mới khu vực Chợ Góc, do Công ty TNHH Phú Gia Riverside làm chủ đầu tư, theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Bùn nạo vét bồi lấp cản dòng thoát lũ cửa sông khu vực phường Quy Nhơn Đông (Ảnh tư liệu: Doãn Công).

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục môi trường, lập phương án bảo đảm an toàn hàng hải và thực hiện đúng quy định trong thi công, đổ chất nạo vét.

Công ty TNHH Phú Gia Riverside chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường tại khu vực tiếp nhận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được giao phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, bảo đảm không xảy ra ô nhiễm môi trường.

Như Dân trí đã thông tin, năm 2013 tỉnh Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai) từng cho phép tận dụng bùn thải, chất nạo vét tại cảng Quy Nhơn để san lấp khu đô thị của Công ty TNHH Phú Gia Riverside.

Tuy nhiên, quá trình triển khai không bảo đảm kỹ thuật, khiến bùn thải tràn ra, gây bồi lấp cửa sông khu vực 4 (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông), cản trở dòng thoát lũ. Ngoài ra, bùn thải còn tràn vào ao hồ nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường, sinh kế của người dân.