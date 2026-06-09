Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 tối 8/6 trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ giữa 4 phương tiện trong đó có xe khách, xe chở công nhân và xe tải.

Khu vực xảy ra tai nạn gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm này, trên địa bàn có mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Một số hành khách bị mắc kẹt trên xe khách do phần khoang lái bị biến dạng nghiêm trọng sau cú va chạm.

Một số hành khách bị mắc kẹt trên xe khách do phần khoang lái bị biến dạng nghiêm trọng sau cú va chạm (Ảnh: Hùng Vương).

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã điều động 8 xe cứu thương đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại cơ sở Chân Mộng.

Lực lượng chức năng cùng CSGT tổ chức giải cứu các nạn nhân và phân luồng giao thông qua khu vực. Vụ việc gây ùn tắc giao thông trong nhiều giờ trên tuyến cao tốc.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có chiều dài hơn 40km, trong đó khoảng 29km đi qua địa phận tỉnh Phú Thọ và hơn 11 km thuộc tỉnh Tuyên Quang. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực trung du miền núi phía Bắc với hệ thống cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.