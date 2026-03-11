Rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản của các Hội quần chúng

Ngày 11/3, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Kết luận số 230 thống nhất danh sách 29 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (Hội quần chúng). Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng (Ảnh: Hồng Phong).

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long cho biết kế hoạch triển khai, thực hiện Kết luận số 230 xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các tổ chức hội, các đơn vị.

Theo Kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các Hội quần chúng tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các Hội.

Đồng thời, đơn vị sẽ tiến hành rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản được giao, hoặc hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước, đối chiếu với mục đích, tiêu chuẩn sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng.

Những nhà đất, tài sản nào cần giữ và trả lại, cũng như việc điều chuyển nhà đất, tài sản vượt tiêu chuẩn, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả… cũng cần được rà soát.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long (Ảnh: Hồng Phong).

Ông Long cũng nhấn mạnh kế hoạch tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Cũng theo Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các cấp ủy Đảng tại các Hội quần chúng cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, các pháp nhân trực thuộc của các Hội; xây dựng và trình Đề án vị trí việc làm hoàn thành trong tháng 4.