Quyết định của Thủ tướng về nhân sự tại Bộ Ngoại giao và Bộ GD&ĐT

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định về nhân sự Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Đặng Hoàng Giang sinh năm 1977, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Ông Giang bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000, trải qua nhiều vị trí công tác. Từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022, trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Trưởng đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, ông Giang là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng cũng đã ký quyết định để ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An, tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Ngoại thương năm 1995; thạc sĩ về kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường đại học Kinh tế TPHCM và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông Phúc trải qua nhiều cương vị công tác như phó trưởng khoa kinh tế, trưởng khoa kinh tế, phó hiệu trưởng rồi làm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM. Ngày 22/9/2017, ông Phúc được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.