Phát hiện tiềm năng khoáng sản lên đến vài trăm nghìn tấn trên biển

Chiều 5/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức "Hội thảo quốc gia: Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp (Ảnh: Tùng Đinh).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế biển.

Tuy nhiên, kết quả hiện nay vẫn chưa tương xứng với lợi thế mà Việt Nam đang sở hữu với hơn 3.260km bờ biển, diện tích 1 triệu km2 cùng hệ thống hơn 4.000 hòn đảo…

Theo ông Điệp, trong quá trình khảo sát và hợp tác quốc tế, Việt Nam ghi nhận nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, đặc biệt ở lĩnh vực khai thác khoáng sản biển sâu.

“Tại một số lô dầu khí, chúng ta có tiềm năng lớn về khoáng sản chiến lược. Khảo sát sơ bộ tại các lô trong diện tích khoảng 4.000km2, chúng tôi phát hiện tiềm năng khoáng sản lên đến vài trăm nghìn tấn”, ông Điệp dẫn chứng.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều nơi rất đẹp, không thua kém các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng quốc tế, nhưng cơ chế phát triển và thu hút đầu tư còn hạn chế.

Hiện còn rất nhiều chồng chéo trong công tác quản lý Nhà nước giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Công Thương; giữa Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo với Luật Điện lực, Luật Hàng hải.... Những điểm nghẽn này gây khó khăn cho sự phát triển của doanh nghiệp và người dân.

Vì thế, ông Điệp cho rằng quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo không chỉ dừng ở hoàn thiện văn bản pháp lý mà phải giải quyết được các vướng mắc thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, việc sửa đổi luật lần này được kỳ vọng tạo ra khuôn khổ pháp lý mới cho quản trị biển hiện đại, khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.

Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quốc Toản (Ảnh: Tùng Đinh).

Một trong những điểm mới quan trọng của dự thảo luật là mở rộng phạm vi điều chỉnh từ quản lý tài nguyên, môi trường biển sang quản trị tổng hợp tài nguyên, không gian biển và môi trường biển. Biển không chỉ là nơi chứa tài nguyên mà còn là không gian phát triển đa ngành, đa mục tiêu, gắn với kinh tế, quốc phòng, an ninh và lợi ích chiến lược quốc gia.

Dự thảo luật lần đầu tiên nghiên cứu bổ sung các cơ chế như đấu giá quyền sử dụng khu vực biển, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đặc thù cho các ngành kinh tế biển mới như năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, logistics biển, hạ tầng biển dùng chung hay các mô hình kinh tế biển xanh, kinh tế carbon thấp…

Khu vực Biển Đông cách Đà Nẵng khoảng 15 hải lý (23km), có thể quan sát toàn cảnh thành phố nằm phía sau lưng bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Những sửa đổi lần này thể hiện sự chuyển đổi lớn trong tư duy quản trị biển của Việt Nam, từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, từ kiểm soát đơn thuần sang vừa quản lý chặt chẽ và kiến tạo phát triển kinh tế biển bền vững”, ông Toản thông tin.

Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội vào tháng 10 tới.