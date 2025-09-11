Chiều 11/9, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas ở Qatar và tình hình bảo hộ công dân tại khu vực.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Báo Quốc tế).

Bà Hằng cho biết Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp Quốc.

Việc này tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine hiện nay, an ninh an toàn vì hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay ngay sau khi xảy ra vụ việc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của Qatar để xác minh thông tin và liên lạc với đầu mối của cộng đồng người Việt Nam ở Qatar để nắm bắt tình hình.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin hiện chưa ghi nhận công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Công dân cần cân nhắc khi tới Nepal

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt Nam tại Nepal trong bối cảnh phức tạp hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết có khoảng 250 người Việt Nam ở Nepal và tới nay chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Nepal hạn chế ra khỏi nhà, tránh tới các khu vực biểu tình, nhất là ở thủ đô và những nơi có nguy cơ về an ninh.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin đại chúng uy tín của sở tại và trang thông tin điện tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

Người dân nhìn về phía các xe máy bị đốt cháy tại đồn cảnh sát giao thông sau các cuộc biểu tình ở Kathmandu, Nepal vào ngày 10/9 (Ảnh: Reuters).

Công dân cần tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn về biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, chủ động tiến hành biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân, thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam cần cân nhắc, thận trọng trước khi tới Nepal nếu không có công việc cần thiết.

Trong trường hợp khẩn cấp, cần có sự hỗ trợ, cần biết thông tin về phương án bảo hộ công dân, có thể liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán và Bộ Ngoại giao Việt Nam, theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo các số đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal: +91 7303625588.

Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484.