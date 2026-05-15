Người dân than đèn đường hư kéo dài, Sở Xây dựng TPHCM lên tiếng

Thời gian qua, người dân tại nhiều khu vực ở TPHCM liên tục phản ánh tình trạng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường không hoạt động hoặc chiếu sáng yếu, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự vào ban đêm. Trong khi đó, nhiều địa phương cho rằng, việc sửa chữa còn chậm do chưa được phân cấp quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng.

Vấn đề này cũng được cử tri nhiều nơi phản ánh tại các buổi tiếp xúc với lãnh đạo thành phố và đại biểu Quốc hội.

Đèn chiếu sáng trên đường N1, khu dân cư ở phường Đông Hòa không hoạt động (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nơm nớp đi trong bóng tối

Bà Trần Thị Mai (ngụ xã Bà Điểm) cho biết, nhiều bóng đèn trên đường Huỳnh Tấn Chùa bị hư hỏng kéo dài nhiều ngày nhưng chưa được khắc phục dù người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng.

Trong khi đó, anh Trần Minh Thuận (ngụ phường An Phú) lo ngại tình trạng đèn chiếu sáng trên đường Chu Văn An chập chờn, đoạn sáng đoạn tối có thể dẫn đến tai nạn giao thông vào ban đêm.

Không chỉ các tuyến đường liên phường, tại một số khu dân cư do doanh nghiệp làm chủ đầu tư như KDC Minh Tuấn (phường Bình Hòa), KDC Việt Sing (phường An Phú)..., hệ thống chiếu sáng còn thiếu nghiêm trọng. Nhiều hộ dân phải tự góp tiền mua bóng đèn, vật tư để thắp sáng đường đi.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường khác cũng rơi vào cảnh thiếu sáng như đường D2, D3, D4 thuộc khu phố 3 (phường An Khánh), quốc lộ 51 đoạn qua khu phố Chu Hải (phường Tân Hải), đường Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Nhựt)...

Một đoạn đường Chu Văn An, phường An Phú, đèn chiếu sáng không hoạt động (Ảnh: Xuân Đoàn)

Theo Sở Xây dựng TPHCM, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật kiểm tra, xử lý.

Từ ngày 1/5 đến 13/5, trung tâm đã tiếp nhận 24 tin báo về sự cố đèn chiếu sáng không hoạt động, trong đó xử lý xong 17 trường hợp, còn 7 trường hợp đang tiếp tục khắc phục.

Đối với các phản ánh qua Cổng 1022, trung tâm đều tiếp nhận, kiểm tra hiện trạng và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, thông qua các nhóm cộng đồng địa phương trên Zalo, Viber và nhiều nguồn thông tin khác, từ ngày 1/5 đến 13/5, trung tâm ghi nhận thêm 110 phản ánh liên quan đến sự cố đèn chiếu sáng như tắt toàn tuyến, chạm cáp, dây điện đứt do xe va quẹt. Theo Sở Xây dựng TPHCM, các phản ánh này đã được kiểm tra và xử lý.

Địa phương muốn được chủ động sửa đèn

Bí thư phường Bình Hòa Nguyễn Thanh Tâm cho biết, nhiều tuyến đường thiếu đèn chiếu sáng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, quá trình sửa chữa hiện còn chậm nên địa phương kiến nghị thành phố sớm phân cấp quản lý để chủ động xử lý khi xảy ra sự cố.

Tương tự, ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết trên địa bàn có nhiều hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng kéo dài. Dù địa phương thường xuyên phản ánh lên Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM nhưng thời gian xử lý vẫn còn chậm.

“Có trường hợp cột đèn chiếu sáng trên đường ĐT 743 bị xe tông ngã, chúng tôi phải chụp ảnh, quay phim, lập biên bản để tháo dỡ vì báo lên thành phố thì chờ rất lâu”, ông Nam nói.

Người dân tự mua bóng đèn về để thắp sáng trong Khu dân cư Việt Sing, nhưng đèn cũng đã hư (Ảnh: Xuân Đoàn).

Do đó, lãnh đạo phường An Phú kiến nghị thành phố giao địa phương quản lý, bảo trì hệ thống chiếu sáng nhằm rút ngắn thời gian xử lý sự cố.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền 2 cấp thời gian qua đã ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống chiếu sáng công cộng.

Theo sở này, hệ thống chiếu sáng đô thị hiện được vận hành tập trung bởi Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM. Đồng thời, thành phố cũng đã ban hành quyết định phân cấp cụ thể đối với hệ thống chiếu sáng phục vụ công tác quản lý, vận hành.

Hiện các đơn vị thực hiện quá trình bàn giao giữa địa phương, chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành.