Người đàn ông nhổ trộm hoa súng ở khu vực di tích Kinh thành Huế

Ngày 2/5, lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, thành phố Huế xác nhận cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp nhổ trộm hoa súng trên sông Ngự Hà, thuộc khu vực di tích Kinh thành Huế.

Trước đó, chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin phản ánh ông L.V.S. (SN 1948, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế) có hành vi chèo ghe, nhổ trộm một lượng lớn hoa súng trên sông Ngự Hà.

Người đàn ông lớn tuổi bị lập biên bản vì nhổ trộm hoa súng trong khu vực di tích (Ảnh: Người dân cung cấp).

Lực lượng quản lý đô thị phường Phú Xuân phối hợp Công an phường đã lập biên bản, đưa tang vật về trụ sở cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Bước đầu, ông S. khai nhận được một người chưa rõ lai lịch thuê nhổ hoa.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, yêu cầu người này trồng lại số hoa súng đã nhổ, buộc ông S. rút kinh nghiệm về cách bảo vệ cảnh quan di tích cũng như không gian chung.

Theo UBND phường Phú Xuân, hoa súng trên sông Ngự Hà được trồng nhằm cải tạo môi trường và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực di sản Huế. Việc người dân tự ý nhổ bỏ hoa sẽ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến nỗ lực chỉnh trang đô thị.

Sông Ngự Hà là một phần trong hệ thống bảo vệ di tích Kinh thành Huế, đã được UBND thành phố Huế đưa vào khai thác phục vụ du lịch đường thủy.