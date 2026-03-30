Người đàn ông lao xuống biển cứu 2 cháu nhỏ đang bị sóng đẩy ra xa

Ngày 30/3, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), đã trao giấy khen cho ông Lê Công Quang (57 tuổi, trú tổ 45, phường Hải Vân) vì có hành động dũng cảm cứu 2 cháu bé đuối nước tại biển Nam Ô.

Ông Quang cho biết khoảng 13h30 ngày 29/3, khi tắm biển xong và lên bờ nghỉ mát, ông nghe cháu ngoại tri hô có 2 trẻ em gặp nạn. Quan sát nhanh, ông thấy có 2 cháu bé đang chới với giữa biển, cách bờ 50-60m và đang bị sóng đẩy ra xa.

Ông Lê Công Quang, người cứu sống 2 cháu nhỏ đuối nước (Ảnh: Hoài Sơn).

Không chần chừ, ông Quang lập tức lao xuống biển ứng cứu. Nhờ kinh nghiệm bơi lội từ nhỏ ở vùng biển Nam Ô, ông đã tiếp cận, lần lượt kéo được 2 cháu vào bờ an toàn.

“Lúc đó tôi cũng hoảng, nhưng chỉ nghĩ làm sao đưa được các cháu vào bờ nhanh nhất, không kịp đắn đo gì”, ông Quang nói.

Sau khi đưa các cháu lên bãi cát, ông Quang nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời hô hoán lực lượng xung quanh hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu. Khi xe đến, ông tiếp tục theo xe đưa các cháu vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Hai cháu được xác định là N.X.P. (7 tuổi) và V.T.A. (4 tuổi), cùng trú tại khu chung cư gần biển Nam Ô, phường Hải Vân.

Cháu ngoại của ông Quang, người đã tri hô về sự việc 2 cháu nhỏ đuối nước (Ảnh: Hoài Sơn).

Chị N.N.H.T. (mẹ cháu P.) cho biết, 2 cháu nhỏ trong sự việc là hàng xóm sống cùng khu chung cư. Sáng 29/3, trước khi xảy ra sự việc, cháu P. từng xin phép mẹ đi biển chơi nhưng không được đồng ý.

Đến trưa không thấy con về, gia đình tỏa đi tìm thì nhận được tin 2 cháu bị đuối nước ở khu vực biển Nam Ô, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo chị T., sau khi được cấp cứu, sức khỏe cháu P. đã dần hồi tỉnh, nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Cháu nhỏ 4 tuổi bị uống nhiều nước nên vẫn đang được theo dõi tại khoa hồi sức.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (giữa), trao giấy khen cho ông Quang (Ảnh: Hoài Sơn).

“Gia đình vô cùng biết ơn anh Quang đã kịp thời cứu 2 cháu. Nếu không có anh ấy, không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra”, chị T. chia sẻ.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân ghi nhận và đánh giá cao hành động dũng cảm của ông Quang khi kịp thời lao xuống biển cứu người trong tình huống khẩn cấp. "Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, rất cần được lan tỏa trong xã hội", ông Nguyễn Thúc Dũng nói.