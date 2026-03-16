Ngày mai diễn ra tọa đàm “An toàn giao thông học đường: Giải pháp từ cổng trường tới gia đình”

An toàn giao thông - vấn đề quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ

An toàn giao thông học đường là vấn đề được nhắc đến nhiều năm qua nhưng vẫn luôn mang tính thời sự. Phía sau mỗi vụ va chạm hay tai nạn liên quan đến học sinh không chỉ là những con số thống kê, mà còn là nỗi lo của các bậc phụ huynh, sự trăn trở của nhà trường và trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Những năm gần đây, cùng với sự gia tăng nhanh của phương tiện cá nhân, việc đưa đón học sinh tại các đô thị lớn ngày càng phổ biến. Điều này khiến khu vực cổng trường vào giờ cao điểm, đặc biệt là đầu giờ sáng và thời điểm tan học, thường xuyên rơi vào tình trạng đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại nhiều trường học, cổng trường trở thành một điểm giao cắt đặc biệt khi cùng lúc xuất hiện phụ huynh, học sinh, xe máy, ô tô cá nhân, xe buýt và người đi bộ. Khi số lượng phương tiện tăng nhanh trong không gian hạn chế, nếu thiếu sự tổ chức hợp lý và ý thức chấp hành luật giao thông, nguy cơ xảy ra va chạm là điều khó tránh khỏi.

Trong các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông học đường, nhiều ý kiến thường nhắc đến hạ tầng giao thông, hệ thống biển báo hay các chế tài xử phạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, câu chuyện an toàn giao thông tại khu vực trường học không chỉ nằm ở yếu tố kỹ thuật hay quản lý, mà còn bắt đầu từ những hành động rất cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Đó có thể là cách phụ huynh dừng, đỗ xe trước cổng trường; việc học sinh chấp hành quy định khi tham gia giao thông; hay cách nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng và gia đình để tổ chức việc đưa đón học sinh an toàn, khoa học hơn.

Tọa đàm “Giải pháp từ cổng trường tới gia đình” diễn ra lúc 14h30 ngày 17/3 (Ảnh: BTC).

Từ thực tế đó, tọa đàm “Giải pháp từ cổng trường tới gia đình” được tổ chức nhằm nhìn nhận vấn đề an toàn giao thông học đường theo hướng tiếp cận toàn diện. Thay vì tách rời từng khâu, chương trình đặt vấn đề trong mối liên kết giữa nhiều chủ thể: cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình và chính các em học sinh.

Khi an toàn giao thông học đường cần sự phối hợp chặt chẽ từ 3 bên

Tham gia tọa đàm có Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an). Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ về thực trạng tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, đồng thời phân tích vai trò của công tác tuyên truyền và sự phối hợp giữa các lực lượng trong việc giảm thiểu rủi ro tại khu vực trường học.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Láng Thượng mang đến góc nhìn từ phía nhà trường. Ông trao đổi về các giải pháp tổ chức giao thông tại cổng trường cũng như cách xây dựng môi trường giáo dục giúp học sinh hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hiệu trưởng Trường THCS Láng Thượng thường xuyên có mặt ở cổng trường để đảm bảo an toàn cho học sinh trong giờ tan tầm (Ảnh: NVCC).

Chương trình cũng có sự tham gia của ông Từ Trang Thanh - Trưởng ban Hội Cha mẹ phụ huynh học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Từ góc nhìn của phụ huynh, ông chia sẻ kinh nghiệm trong việc đồng hành cùng nhà trường xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh cho học sinh, đồng thời nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc hình thành ý thức cho trẻ.

An toàn giao thông học đường không chỉ bắt đầu từ các quy định hay biển báo, mà trước hết đến từ ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông. Đồng thời, câu chuyện này cũng không dừng lại ở khu vực cổng trường mà tiếp tục trong mỗi gia đình, thông qua cách cha mẹ hướng dẫn, nhắc nhở và làm gương cho con em mình.

Tọa đàm “Giải pháp từ cổng trường tới gia đình” nằm trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam 2026, do báo Dân trí, Cục Cảnh sát Giao thông và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chương trình kỳ vọng mang đến những góc nhìn đa chiều, đồng thời gợi mở các giải pháp thiết thực nhằm góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn cho học sinh. Tọa đàm diễn ra vào ngày 17/3, độc giả gửi câu hỏi cho các diễn giả bên dưới.