“Ma trận rác" bao phủ lòng hồ thủy điện lớn nhất Nghệ An

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn trên sông Nậm Nơn (thuộc địa bàn xã Nhôn Mai, Nghệ An) đang tồn tại tình trạng rác thải ken đặc trên mặt nước. Từ xa, những mảng rác lớn kéo dài hàng kilomet, gần như phủ kín trên mặt nước. Theo người dân địa phương, phần lớn rác là củi khô, thân cây gỗ từ thượng nguồn trôi về sau các đợt mưa lũ năm 2025, đến nay vẫn chưa được thu gom, xử lý triệt để.

Rác phủ kín mặt hồ thủy điện Bản Vẽ đoạn qua xã Nhôn Mai (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, cho biết riêng khu vực xã Nhôn Mai, khối lượng rác tồn đọng ước tính khoảng 30.000m3.

“Khoảng 80% lượng rác xuất phát từ lưu vực phía Lào trôi về sau đợt lũ lớn vào tháng 7 năm ngoái. Khối lượng lớn, địa hình phức tạp khiến việc xử lý kéo dài nhiều tháng vẫn chưa thể dứt điểm”, ông Hùng thông tin.

Theo ông Hùng, trong thời điểm nước lũ dâng cao, công tác thu gom gần như không thể triển khai. Phải đến cuối năm 2025, khi mực nước ổn định, các đơn vị mới bắt đầu tổ chức vớt rác. Tuy nhiên, dù có 2 đơn vị cùng tham gia, tiến độ xử lý vẫn chậm do khối lượng quá lớn.

Thực tế ghi nhận cho thấy sau thời gian dài ngâm nước, nhiều loại rác, gỗ mục bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của người dân.

Mặt hồ ken đặc rác và cây gỗ, gây ách tắc việc đi lại của người dân trên lòng hồ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết rác thải và cây gỗ tồn đọng trên dòng Nậm Nơn đoạn qua địa bàn vẫn dày đặc. Nhiều khu vực bị che phủ gần như hoàn toàn, các thân gỗ lớn ken kín mặt nước, gây cản trở nghiêm trọng việc đi lại bằng thuyền, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ông Thái, tình trạng này đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 97 hộ dân tại hai bản Phìa Òi và Piêng Luống (xã Nhôn Mai), khi việc đi lại, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, rác tồn đọng lâu ngày còn phát sinh mùi hôi, gây mất mỹ quan, đe dọa chất lượng nguồn nước và hệ sinh thái lòng hồ.

Hiện địa phương được giao chủ trì tổ chức thu gom, xử lý lượng rác tồn đọng. Tuy nhiên, do khối lượng lớn, địa hình chia cắt, việc tiếp cận chủ yếu bằng đường thủy nên công tác xử lý gặp nhiều trở ngại, cần thêm nhân lực, phương tiện và kinh phí.

Theo chính quyền địa phương, rác tập trung nhiều nhất tại xã Nhôn Mai. Trong khi đó, khu vực xã Hữu Khuông đã được phía thủy điện xử lý cơ bản.

Khối lượng rác lớn, địa hình chia cắt khiến việc thu gom, xử lý trên lòng hồ gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

UBND xã Nhôn Mai đã đề xuất phương án vừa tổ chức thu gom, vừa tận thu lượng củi, gỗ từ rác thải. Phương án này đã nhận được sự đồng thuận từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Ông Tạ Hữu Hùng cho biết trước đây do chưa có đơn vị đảm nhận, tỉnh đã giao cho nhà máy thủy điện thực hiện. “Năm nay khối lượng rác quá lớn, phía địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị để cùng triển khai xử lý”, ông Hùng nói.