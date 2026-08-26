Lật thuyền gần đập tràn ở Thái Nguyên, 3 người mất tích

Theo lãnh đạo UBND xã Đồng Hỷ, vụ việc xảy ra gần 17h ngày 25/8 tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên thuyền có 4 người gồm D.V.B., D.V.H., D.V.V. và Đ.B.L., cùng trú tại phường Linh Sơn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người gặp nạn (Ảnh: Đình Bắc).

Sau khi thuyền bị lật, anh D.V.H. bị trôi dạt vào bờ, được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự và cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng vẫn mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phối hợp với người dân địa phương rà soát khu vực xung quanh. Trời mưa tại nơi xảy ra vụ việc gây ảnh hưởng đến công tác cứu nạn.

Nguyên nhân vụ lật thuyền đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.