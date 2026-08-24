Bắc Ninh ngập sâu, người dân Thái Nguyên trắng đêm chống lũ

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Bắc Ninh và Thái Nguyên ngập sâu, giao thông chia cắt. Lực lượng chức năng hai địa phương đang duy trì trực tại các điểm nguy hiểm, sẵn sàng hỗ trợ và di dời người dân.

Tính đến 6h ngày 24/8, nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh thuộc địa bàn tỉnh bị ngập mặt đường, mặt ngầm.

Nghiêm trọng nhất là đường tỉnh 289, đoạn km13+300 qua xã Nam Dương, nước ngập dài khoảng 350m, sâu trung bình 1,7m. Tại km14+150 trên cùng tuyến đường, nước ngập dài khoảng 120m, sâu 0,8m.

Xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ngập nặng (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Trên đường tỉnh 293, đoạn km43+300 qua xã Trường Sơn bị ngập dài khoảng 270m, sâu trung bình 1,6m, phương tiện không thể qua lại. Hai vị trí khác trên tuyến đường này cũng ngập từ 50 đến 80cm, mỗi đoạn dài khoảng 650m.

Quốc lộ 31 qua phường Phượng Sơn có đoạn ngập dài khoảng 700m, sâu 1,3m và nước tiếp tục dâng. Một vị trí khác trên tuyến đường bị ngập sâu 70cm, khiến giao thông tê liệt.

Tại xã Tây Yên Tử, nước ở 16 trong tổng số 18 ngầm đã rút từ 0,3 đến 2m, người dân có thể đi lại. Tuy nhiên, ngầm La Gà tại thôn Thống Nhất vẫn ngập khoảng 50cm, khiến 26 hộ với 81 nhân khẩu bị chia cắt.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều tuyến đường. Đường tỉnh 248 ghi nhận 20 vị trí sạt lở taluy dương, với hơn 2.089m³ đất đá tràn xuống mặt đường và mặt ngầm. Tại đường tỉnh 294B qua xã Xuân Lương, một điểm sạt lở tiếp tục phát sinh thêm khoảng 600m3 đất trong sáng 24/8.

Trong khi đó, tại Thái Nguyên, người dân khu vực ven sông Cầu đã trải qua một đêm thức trắng để theo dõi nước lũ và bảo vệ tài sản.

Mực nước sông Cầu lúc 9h ngày 24/8 tại Trạm Gia Bảy là 26,42m và tiếp tục lên chậm. (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 21 đến 24/8, địa phương này có mưa phổ biến 50-120mm, một số nơi trên 200mm. Lúc 9h ngày 24/8, mực nước sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bảy đạt 26,42m, vượt báo động II khoảng 0,42m và tiếp tục lên chậm.

Tại tổ 20, phường Linh Sơn, nhiều gia đình đã di chuyển người, phương tiện và tài sản lên vị trí cao từ chiều 22/8. Tivi, tủ lạnh cùng những tài sản có giá trị được đưa lên tầng hai; ô tô được chuyển đến nhà văn hóa của tổ dân phố để tránh ngập.

Trong đêm 23 và rạng sáng 24/8, các hộ dân liên tục theo dõi mực nước, chuẩn bị lương thực, thực phẩm và hỗ trợ nhau di chuyển tài sản. Đến sáng 24/8, một số khu vực tại xã Nam Hòa và xã Trại Cau vẫn bị ngập, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đã bố trí trực 24/24 giờ tại các điểm ngập sâu, tổ chức cảnh báo và sẵn sàng hỗ trợ di dời. Người dân được khuyến cáo không cố đi qua khu vực nước chảy xiết, ngầm tràn hoặc điểm ngập không xác định được độ sâu; đồng thời chủ động đưa người và tài sản đến nơi an toàn khi nước tiếp tục dâng.