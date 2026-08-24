Lâm Đồng tính làm cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa gần 55.000 tỷ

Ngày 24/8, tại cuộc làm việc với các đơn vị liên quan về phương án triển khai cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu phương án trả lời phù hợp đối với các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký nghiên cứu thực hiện dự án này.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị và đủ điều kiện triển khai, địa phương sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh.

Một đoạn cao tốc Liên Khương - Prenn ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thông tin, dự án cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa được đề xuất có điểm đầu giao với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, điểm cuối giao với cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Đây là công trình trọng điểm của Lâm Đồng trong giai đoạn 2025-2030.

Toàn tuyến dài khoảng 143km, gồm 124km phần đường, 9 cầu cạn, 7 hầm và 9 nút giao. Tuyến đường được thiết kế quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc 80-120 km/h.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 1.295ha, trong đó có khoảng 424ha đất rừng và 131ha đất thuộc vùng quy hoạch, dự trữ khoáng sản.

Tổng mức đầu tư cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa khoảng gần 55.000 tỷ đồng. Trong đó gần 39.000 tỷ đồng chi phí xây dựng, hơn 7.800 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng.

Quốc lộ 28B nối Phan Thiết với vùng Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Sở Tài chính đánh giá, với tổng mức đầu tư lớn, trong khi khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn chế, phương án đầu tư 100% bằng vốn công là không khả thi. Do đó, việc huy động nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức PPP được xem là phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Hiện có hai nhà đầu tư quan tâm dự án là Liên danh Trung Nam - INDEL CORP - Trung Nam E&C và Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Tô Thương. Liên danh Trung Nam - INDEL CORP - Trung Nam E&C đã đề xuất được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tuy nhiên, hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư chưa làm rõ năng lực tài chính, phương án vốn vay và giải pháp hoàn trả rừng hay xử lý đất liên quan quy hoạch bauxite.